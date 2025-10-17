Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о телефонном разговоре Путина и Орбана - РИА Новости, 17.10.2025
13:45 17.10.2025
Появились подробности о телефонном разговоре Путина и Орбана
Появились подробности о телефонном разговоре Путина и Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность обеспечить условия для организации... РИА Новости, 17.10.2025
владимир путин
венгрия
будапешт
виктор орбан
россия
в мире
венгрия
будапешт
россия
владимир путин, венгрия, будапешт, виктор орбан, россия, в мире
Владимир Путин, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Россия, В мире
Появились подробности о телефонном разговоре Путина и Орбана

Кремль: Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации саммита

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Виктор Орбан
Владимир Путин и Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / POOL
Владимир Путин и Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного саммита РФ-США, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Венгрии.
"Виктор Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту России и США
Владимир ПутинВенгрияБудапештВиктор ОрбанРоссияВ мире
 
 
