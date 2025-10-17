https://ria.ru/20251017/kreml-2048861524.html
Появились подробности о телефонном разговоре Путина и Орбана
Появились подробности о телефонном разговоре Путина и Орбана - РИА Новости, 17.10.2025
Появились подробности о телефонном разговоре Путина и Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность обеспечить условия для организации... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:45:00+03:00
2025-10-17T13:45:00+03:00
2025-10-17T13:45:00+03:00
владимир путин
венгрия
будапешт
виктор орбан
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957671952_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_57bd89c514d3277a2912a103c442ba1c.jpg
https://ria.ru/20251017/kreml-2048859316.html
венгрия
будапешт
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957671952_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_1e44cbde871d0efe1cf4f7433f76145e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, венгрия, будапешт, виктор орбан, россия, в мире
Владимир Путин, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Россия, В мире
Появились подробности о телефонном разговоре Путина и Орбана
Кремль: Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации саммита