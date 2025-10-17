https://ria.ru/20251017/kreml-2048859316.html
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту России и США
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту России и США - РИА Новости, 17.10.2025
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту России и США
Организация саммита РФ и США будет идти поэтапно, воля президентов обеих стран Владимира Путина и Дональда Трампа встретиться зафиксирована, сообщил... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:38:00+03:00
2025-10-17T13:38:00+03:00
2025-10-17T13:38:00+03:00
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту России и США
Песков: встреча Путина и Трампа пройдет поэтапно