В Кремле ответили на вопрос о выборе места проведения саммита России и США
В Кремле ответили на вопрос о выборе места проведения саммита России и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выбор Венгрии в качестве площадки для саммита РФ-США, заявил, что такие решения принимаются обоюдно. РИА Новости, 17.10.2025
Песков: выбор места проведения саммита РФ и США принимается обоюдно