В Кремле назвали гибель военкора РИА Новости преступлением - РИА Новости, 17.10.2025
13:12 17.10.2025
В Кремле назвали гибель военкора РИА Новости преступлением
Гибель военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева - это преступление, виновные должны понести ответственность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 17.10.2025
происшествия
Песков назвал гибель военкора РИА Новости Зуева преступлением

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Гибель военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева - это преступление, виновные должны понести ответственность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это преступление. Конечно же, виновные должны понести ответственность - это первое", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.
Кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Пал смертью храбрых: погиб военкор Иван Зуев
16 октября, 22:33
 
Запорожская областьРоссияИван ЗуевЮрий ВойткевичПроисшествия
 
 
Заголовок открываемого материала