https://ria.ru/20251017/kreml-2048850315.html
В Кремле назвали гибель военкора РИА Новости преступлением
В Кремле назвали гибель военкора РИА Новости преступлением - РИА Новости, 17.10.2025
В Кремле назвали гибель военкора РИА Новости преступлением
Гибель военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева - это преступление, виновные должны понести ответственность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:12:00+03:00
2025-10-17T13:12:00+03:00
2025-10-17T13:12:00+03:00
запорожская область
россия
иван зуев
юрий войткевич
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048846415_0:0:1911:1074_1920x0_80_0_0_c8478c3579eef147f0b7813593e75af7.jpg
https://ria.ru/20251016/zuev-2048735381.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048846415_0:0:1435:1076_1920x0_80_0_0_edd2e7ada33bae3101072ea7f67a628a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, иван зуев, юрий войткевич, происшествия
Запорожская область, Россия, Иван Зуев, Юрий Войткевич, Происшествия
В Кремле назвали гибель военкора РИА Новости преступлением
Песков назвал гибель военкора РИА Новости Зуева преступлением