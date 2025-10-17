Рейтинг@Mail.ru
22:02 17.10.2025
Костюченко назначили заместителем министра транспорта
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Замглавы Росавтодора Игорь Костюченко назначен заместителем министра транспорта РФ, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Костюченко Игоря Владимировича заместителем Министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении.
Андрей Грозов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Путин назначил нового посла России в Австрии
14 октября, 16:45
 
Россия Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) Политика Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
