Костюченко назначили заместителем министра транспорта
Замглавы Росавтодора Игорь Костюченко назначен заместителем министра транспорта РФ, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на сайте официального... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T22:02:00+03:00
2025-10-17T22:02:00+03:00
2025-10-17T22:11:00+03:00
