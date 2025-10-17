Коллеги вспомнили, каким был военкор РИА Новости Иван Зуев

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Прямой, мужественный, идейный, добрый - вот лишь некоторые из слов, какими вспоминают погибшего в четверг от рук ВСУ Ивана Зуева; РИА Новости приводит воспоминания коллег о военкоре, который верил в победу.

По словам корреспондента РИА Новости Дмитрия Виноградова, Зуев был очень добрым и отзывчивым человеком: "настоящий стереотипный сибиряк - большой, добродушный и с бородой".

"Он очень любил людей и жалел тех, кто попал в сложную ситуацию. Происходящее на востоке Украины воспринимал как большую трагедию, у него и в мыслях никогда не было пиариться или красоваться на чужом горе", - вспоминает Виноградов.

Как указал журналист, большим ударом для Зуева была гибель его коллеги по РИА Новости, другого военкора - Ростислава Журавлева . Он погиб в 30 километрах от места гибели Ивана.

"Иван часто вспоминал друга, всякие его байки и шутки, написал текст в память о нем, поддерживал связь с родными Ростика, как называл его Иван", - рассказал Виноградов.

Зуев увлекался историей России XIX-XX веков, учился на историческом факультете и в силу образования и современные события воспринимал как исторические, отметил Виноградов.

"Иван старался не просто фиксировать новости, а видеть глубинные причины этих событий, прогнозировать будущее. Главным же для него были, как мне кажется, судьбы и трагедии простых людей, попавших в жернова истории", - добавил он.

По воспоминаниям фотографа РИА Новости Константина Михальчевского, Зуев был "близнецом" Журавлева, "сибиряк - такой же здоровый, идейный".

"Это мужественный человек. Он без нашей работы никак не мог. В приметы он никакие не верил. По крайней мере, мне об этом не известно. Сибиряк, прямой. Это был такой же мужественный человек, как Ростислав. Он был готов к любой задаче, которую бы ему поставили наше агентство, начальство и Родина. Не боялся, не увиливал ни от чего. Выполнял свою работу на отлично", - поделился Михальчевский.

Военкор РИА Новости Виктор Антонюк рассказал, что Зуев был надежным, верным и смелым другом. "Он не раз доказывал свою смелость в боевых выездах. При обстрелах выполнял свою работу, он успевал отснять материал, да еще и кого-нибудь вытащить или оказать помощь", - отметил он.

"Его сердце билось в такт войны. Он ждал и верил в победу, давал надежду бойцам. Когда-то он сказал, что хочет жить, а на войне жить - вдвойне. Ему хотелось встретить победу, и его вера была сильной и искренней", - вспоминает Антонюк.

По словам военкора Олеси Потаповой, на первый взгляд Зуев казался очень суровым и серьезным мужчиной, однако затем оказывался веселым, добрым и где-то по-детски наивным в общении.

"Иван нестандартно смотрел на вещи, находя интересные новости там, где их на первый взгляд не было. Он трепетно относился к работе, героям своих материалов, к своим коллегам и друзьям по фронту", - указала она.

"Он старался сделать все, чтобы его работа принесла пользу и приблизила победу", - подчеркнула Потапова.

Собкор РИА Новости в Ливане , военный корреспондент Михаил Алаеддин полагает, что все, кто пересекался с Зуевым "за ленточкой" и на большой земле, согласятся с тем, что "потеряли добрейшего человека и хладнокровного профессионала военной журналистики".

"Даже в самые непростые моменты его тон и добрая ухмылка успокаивали и вселяли уверенность. Русский Урал обрел еще одного военкора-героя, который будет жить вечно", - сказал Алаеддин.

"Он был большой, бородатый, и в то же время по первому его взгляду было видно, что он и мухи не обидит, и мне вообще было сложно представить, что он может работать военным корреспондентом. Но, наверное, именно эти внутренние доброта и свет ему помогали работать", - вспоминает корреспондент международной редакции РИА Новости Кирилл Рубцов.

По воспоминаниям военного корреспондента Дмитрия Радченко , Зуев был очень добрым, скромным и неконфликтным. "Всегда в компании был похож на чуть-чуть неуклюжего медведя, которому неловко от внимания. Он очень любил общаться с военными, я каждый раз ждал его по два-три часа, пока он не наговорится. Очень любил разговаривать о политике, споры с ним затягивались до глубокой ночи", - поделился Радченко.

"Спи спокойно, брат, когда-нибудь мы встретимся", - добавил он.

Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.

Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.