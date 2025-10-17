Рейтинг@Mail.ru
Коллеги вспомнили, каким был военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 17.10.2025
00:34 17.10.2025 (обновлено: 10:47 17.10.2025)
Коллеги вспомнили, каким был военкор РИА Новости Иван Зуев
Коллеги вспомнили, каким был военкор РИА Новости Иван Зуев
россия, украина, ливан, иван зуев, дмитрий виноградов, ростислав журавлев, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Ливан, Иван Зуев, Дмитрий Виноградов, Ростислав Журавлев, Вооруженные силы Украины
Коллеги вспомнили, каким был военкор РИА Новости Иван Зуев

Коллеги назвали погибшего военкора Ивана Зуева мужественным человеком

© РИА НовостиВоенкор РИА Новости Иван Зуев
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости
Военкор РИА Новости Иван Зуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Прямой, мужественный, идейный, добрый - вот лишь некоторые из слов, какими вспоминают погибшего в четверг от рук ВСУ Ивана Зуева; РИА Новости приводит воспоминания коллег о военкоре, который верил в победу.
По словам корреспондента РИА Новости Дмитрия Виноградова, Зуев был очень добрым и отзывчивым человеком: "настоящий стереотипный сибиряк - большой, добродушный и с бородой".
Дмитрий Киселев: Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Киселев назвал военкора Зуева очень опытным и талантливым журналистом
Вчера, 23:21
"Он очень любил людей и жалел тех, кто попал в сложную ситуацию. Происходящее на востоке Украины воспринимал как большую трагедию, у него и в мыслях никогда не было пиариться или красоваться на чужом горе", - вспоминает Виноградов.
Как указал журналист, большим ударом для Зуева была гибель его коллеги по РИА Новости, другого военкора - Ростислава Журавлева. Он погиб в 30 километрах от места гибели Ивана.
"Иван часто вспоминал друга, всякие его байки и шутки, написал текст в память о нем, поддерживал связь с родными Ростика, как называл его Иван", - рассказал Виноградов.
Военкор Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Мезенцев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Зуева
Вчера, 22:57
Зуев увлекался историей России XIX-XX веков, учился на историческом факультете и в силу образования и современные события воспринимал как исторические, отметил Виноградов.
"Иван старался не просто фиксировать новости, а видеть глубинные причины этих событий, прогнозировать будущее. Главным же для него были, как мне кажется, судьбы и трагедии простых людей, попавших в жернова истории", - добавил он.
По воспоминаниям фотографа РИА Новости Константина Михальчевского, Зуев был "близнецом" Журавлева, "сибиряк - такой же здоровый, идейный".
"Это мужественный человек. Он без нашей работы никак не мог. В приметы он никакие не верил. По крайней мере, мне об этом не известно. Сибиряк, прямой. Это был такой же мужественный человек, как Ростислав. Он был готов к любой задаче, которую бы ему поставили наше агентство, начальство и Родина. Не боялся, не увиливал ни от чего. Выполнял свою работу на отлично", - поделился Михальчевский.
Военкор Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Делегация России призвала ЮНЕСКО осудить убийство военкора Зуева
Вчера, 22:45
Военкор РИА Новости Виктор Антонюк рассказал, что Зуев был надежным, верным и смелым другом. "Он не раз доказывал свою смелость в боевых выездах. При обстрелах выполнял свою работу, он успевал отснять материал, да еще и кого-нибудь вытащить или оказать помощь", - отметил он.
"Его сердце билось в такт войны. Он ждал и верил в победу, давал надежду бойцам. Когда-то он сказал, что хочет жить, а на войне жить - вдвойне. Ему хотелось встретить победу, и его вера была сильной и искренней", - вспоминает Антонюк.
По словам военкора Олеси Потаповой, на первый взгляд Зуев казался очень суровым и серьезным мужчиной, однако затем оказывался веселым, добрым и где-то по-детски наивным в общении.
Кандидат на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев отвечает на вопросы журналистов в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Зуев и Войткевич отважно выполняли долг журналиста, заявил Шадаев
Вчера, 23:51
"Иван нестандартно смотрел на вещи, находя интересные новости там, где их на первый взгляд не было. Он трепетно относился к работе, героям своих материалов, к своим коллегам и друзьям по фронту", - указала она.
"Он старался сделать все, чтобы его работа принесла пользу и приблизила победу", - подчеркнула Потапова.
Собкор РИА Новости в Ливане, военный корреспондент Михаил Алаеддин полагает, что все, кто пересекался с Зуевым "за ленточкой" и на большой земле, согласятся с тем, что "потеряли добрейшего человека и хладнокровного профессионала военной журналистики".
"Даже в самые непростые моменты его тон и добрая ухмылка успокаивали и вселяли уверенность. Русский Урал обрел еще одного военкора-героя, который будет жить вечно", - сказал Алаеддин.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
ГД: военкор Зуев выбрал путь, где риск становится частью профессии
00:06
"Он был большой, бородатый, и в то же время по первому его взгляду было видно, что он и мухи не обидит, и мне вообще было сложно представить, что он может работать военным корреспондентом. Но, наверное, именно эти внутренние доброта и свет ему помогали работать", - вспоминает корреспондент международной редакции РИА Новости Кирилл Рубцов.
По воспоминаниям военного корреспондента Дмитрия Радченко, Зуев был очень добрым, скромным и неконфликтным. "Всегда в компании был похож на чуть-чуть неуклюжего медведя, которому неловко от внимания. Он очень любил общаться с военными, я каждый раз ждал его по два-три часа, пока он не наговорится. Очень любил разговаривать о политике, споры с ним затягивались до глубокой ночи", - поделился Радченко.
"Спи спокойно, брат, когда-нибудь мы встретимся", - добавил он.
Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.
Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Мирошник: вся информация об атаке на погибшего военкора Зуева будет собрана
Вчера, 22:55
 
РоссияУкраинаЛиванИван ЗуевДмитрий ВиноградовРостислав ЖуравлевВооруженные силы Украины
 
 
