МИД КНР сделал Токио серьезное представление из-за храма Ясукуни

ПЕКИН, 17 окт – РИА Новости. Китай сделал Токио серьезное представление и призвал разорвать все связи с милитаризмом, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя посещение японскими политиками храма Ясукуни, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом.

Утром в пятницу премьер Японии Сигэру Исиба направил в храм Ясукуни подношение. Также 60 депутатов из межпартийной группы "Общество депутатов парламента за посещение храма Ясукуни" утром в пятницу лично посетили храм. Подношение также сделала глава Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити , шансы которой стать первой женщиной на посту премьера страны растут, сообщило ранее агентство Киодо.

"Мы призываем Японию трезво взглянуть на историю своей агрессии, проявить осторожность в словах и поступках по таким историческим вопросам, как храм Ясукуни, полностью разорвать связи с милитаризмом, встать на путь мирного развития и завоевать доверие своих соседей в Азии и всего международного сообщества конкретными действиями", - сказал Линь Цзянь.

Дипломат подчеркнул, что Китай "решительно выступает против негативных действий Японии в отношении храма Ясукуни и сделал Японии серьезное представление".

Посещения храма Ясукуни японскими политиками, как правило, происходят три раза в год - на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.

В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.