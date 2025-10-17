Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР сделал Токио серьезное представление из-за храма Ясукуни
11:41 17.10.2025
МИД КНР сделал Токио серьезное представление из-за храма Ясукуни
2025-10-17T11:41:00+03:00
2025-10-17T11:41:00+03:00
в мире
япония
китай
азия
сигэру исиба
санаэ такаити
ван и (политик)
япония
китай
азия
в мире, япония, китай, азия, сигэру исиба, санаэ такаити, ван и (политик)
В мире, Япония, Китай, Азия, Сигэру Исиба, Санаэ Такаити, Ван И (политик)
© Flickr / Agustin Rafael ReyesХрам Ясукуни в Токио. Япония
Храм Ясукуни в Токио. Япония - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Flickr / Agustin Rafael Reyes
Храм Ясукуни в Токио. Япония. Архивное фото
ПЕКИН, 17 окт – РИА Новости. Китай сделал Токио серьезное представление и призвал разорвать все связи с милитаризмом, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя посещение японскими политиками храма Ясукуни, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом.
Утром в пятницу премьер Японии Сигэру Исиба направил в храм Ясукуни подношение. Также 60 депутатов из межпартийной группы "Общество депутатов парламента за посещение храма Ясукуни" утром в пятницу лично посетили храм. Подношение также сделала глава Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити, шансы которой стать первой женщиной на посту премьера страны растут, сообщило ранее агентство Киодо.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Новая глава правящей партии Японии ушла от ответа на вопрос о храме Ясукуни
4 октября, 13:40
"Мы призываем Японию трезво взглянуть на историю своей агрессии, проявить осторожность в словах и поступках по таким историческим вопросам, как храм Ясукуни, полностью разорвать связи с милитаризмом, встать на путь мирного развития и завоевать доверие своих соседей в Азии и всего международного сообщества конкретными действиями", - сказал Линь Цзянь.
Дипломат подчеркнул, что Китай "решительно выступает против негативных действий Японии в отношении храма Ясукуни и сделал Японии серьезное представление".
Посещения храма Ясукуни японскими политиками, как правило, происходят три раза в год - на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.
В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.
Глава МИД КНР Ван И ранее заявлял, что некоторые силы в Японии сегодня продолжают попытки отрицать агрессию, искажать и фальсифицировать историю войны.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
СМИ: премьер Японии сделал подношение в храм Ясукуни
04:23
 
В мире Япония Китай Азия Сигэру Исиба Санаэ Такаити Ван И (политик)
 
 
