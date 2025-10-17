Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал США выполнять нормы ВТО - РИА Новости, 17.10.2025
15:34 17.10.2025
Китай призвал США выполнять нормы ВТО
Китай призвал США выполнять нормы ВТО - РИА Новости, 17.10.2025
Китай призвал США выполнять нормы ВТО
Китай обвинил США в развязывании глобальной торговой войны, которая ущемляет законные права и интересы других стран, заявили в миссии КНР при Всемирной торговой РИА Новости, 17.10.2025
в мире
сша
китай
всемирная торговая организация (вто)
сша
китай
2025
1920
1920
true
в мире, сша, китай, всемирная торговая организация (вто)
В мире, США, Китай, Всемирная торговая организация (ВТО)
Китай призвал США выполнять нормы ВТО

Китай призвал США соблюдать нормы ВТО

Флаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости. Китай обвинил США в развязывании глобальной торговой войны, которая ущемляет законные права и интересы других стран, заявили в миссии КНР при Всемирной торговой организации, призвав США выполнять нормы ВТО.
"США продолжают проводить дискриминационную политику, в частности, вводя так называемые "ответные пошлины" и развязывая глобальную торговую войну, что серьезно ущемляет законные права и интересы различных стран. Торговая политика США расходится с обязательствами, принятыми в рамках ВТО, и подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему, вызывая всеобщую обеспокоенность и решительное противодействие среди членов ВТО", - сообщила миссия в заявлении, распространенном в пятницу.
Там отметили, что США в одностороннем порядке вводят пошлины, основанные на дефиците торгового баланса, и используют их в качестве рычага давления, чтобы "принуждать некоторых членов к заключению дискриминационных и исключительных соглашений". Согласно миссии КНР, внутреннее законодательство США нарушает правила ВТО.
"Злоупотребляя своим доминирующим положением в экономической и торговой сферах, США продолжают ужесточать агрессивные действия, вводя односторонние санкции и юрисдикции широкого применения, что является грубым нарушением принципов рыночной экономики и честной конкуренции", - отметили в миссии.
По мнению китайской миссии, США проводят эту политику с целью сдержать рост развивающихся отраслей в других странах, а препятствование иностранным инвестициям "серьезно нарушило международный экономический порядок".
"Эти действия привели к разногласиям среди членов ВТО и существенно подорвали стабильность и здоровое развитие глобальных промышленных и производственно-сбытовых цепочек. Отчет миссии (о соблюдении США норм ВТО) призывает США играть свою должную роль в качестве основного члена ВТО, соблюдать правила, выполнять свои обязательства и сотрудничать с другими членами ВТО, включая Китай, чтобы помочь многосторонней торговой системе играть более весомую роль в мировом управлении", - заключили в представительстве КНР.
В мире, США, Китай, Всемирная торговая организация (ВТО)
 
 
