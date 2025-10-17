Китай призвал США выполнять нормы ВТО

ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости. Китай обвинил США в развязывании глобальной торговой войны, которая ущемляет законные права и интересы других стран, заявили в миссии КНР при Всемирной торговой организации, призвав США выполнять нормы ВТО.

"США продолжают проводить дискриминационную политику, в частности, вводя так называемые "ответные пошлины" и развязывая глобальную торговую войну, что серьезно ущемляет законные права и интересы различных стран. Торговая политика США расходится с обязательствами, принятыми в рамках ВТО , и подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему, вызывая всеобщую обеспокоенность и решительное противодействие среди членов ВТО", - сообщила миссия в заявлении, распространенном в пятницу.

Там отметили, что США в одностороннем порядке вводят пошлины, основанные на дефиците торгового баланса, и используют их в качестве рычага давления, чтобы "принуждать некоторых членов к заключению дискриминационных и исключительных соглашений". Согласно миссии КНР , внутреннее законодательство США нарушает правила ВТО.

"Злоупотребляя своим доминирующим положением в экономической и торговой сферах, США продолжают ужесточать агрессивные действия, вводя односторонние санкции и юрисдикции широкого применения, что является грубым нарушением принципов рыночной экономики и честной конкуренции", - отметили в миссии.

По мнению китайской миссии, США проводят эту политику с целью сдержать рост развивающихся отраслей в других странах, а препятствование иностранным инвестициям "серьезно нарушило международный экономический порядок".