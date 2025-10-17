https://ria.ru/20251017/kitaj-2048807312.html
Китай выразил соболезнования из-за гибели военкора РИА Новости
Китай выразил соболезнования из-за гибели военкора РИА Новости
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь выразил соболезнования из-за гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева. РИА Новости, 17.10.2025
Памяти военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева
Ваня не работал в кадре, видео с ним не так уж и много, он был скромный, добрый и жизнелюбивый. При этом всегда спокойный, смелый и четкий профессионал. Ване было 39 лет.
Кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым
РИА Новости публикует кадры с погибшим военкором Иваном Зуевым.
Авдеевка, май 2024 года.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048822461_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_489a37783cd09076356e32da45b65962.jpg
Дмитрий Киселев: "Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте"
"Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте", - сказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в эфире телеканала "Россия 24".
Коллектив медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит РИА Новости, приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими погибшего военкора Ивана Зуева.
Тяжелораненому военному корреспонденту РИА Новости Юрию Войткевичу проводят операцию, после этого его доставят в Москву, сообщил Киселев.
Китай выразил соболезнования из-за гибели военкора РИА Новости
