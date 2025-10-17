Китай выразил соболезнования из-за гибели военкора РИА Новости

"Китай последовательно выступает против преследований журналистов за их работу и настоятельно призывает обеспечить личную безопасность журналистов новостных организаций, чтобы предотвратить подобное в будущем", — сказал дипломат.

Зуев несколько лет работал в агентстве, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему объявили благодарность президента Владимира Путина.