Киселев назвал гибель военкора Зуева огромной потерей

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал гибель военкора РИА Новости Ивана Зуева огромной потерей для коллектива.

"Для всего коллектива это огромная потеря", - сказал Киселев в эфире телеканала "Россия 1", комментируя гибель Зуева.

Киселев напомнил, что это уже третий военный корреспондент РИА Новости, "которого убивают".

"Это тяжелое событие, которое укрепляет всех нас", - добавил Киселев.

Он отметил, что "Ваня оставил завет говорить правду".

"И, собственно, это и есть цена той правды, которую он нес. За это ему и не простили", - заключил Киселев.

Владимира Путина. Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ

