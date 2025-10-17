Рейтинг@Mail.ru
Киселев назвал гибель военкора Зуева огромной потерей - РИА Новости, 17.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 17.10.2025
Киселев назвал гибель военкора Зуева огромной потерей
Киселев назвал гибель военкора Зуева огромной потерей
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал гибель военкора РИА Новости Ивана Зуева огромной потерей для коллектива. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T19:21:00+03:00
2025-10-17T19:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
дмитрий киселев
иван зуев
юрий войткевич
запорожская область
россия
запорожская область, россия, дмитрий киселев, иван зуев, юрий войткевич
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Дмитрий Киселев, Иван Зуев, Юрий Войткевич
Киселев назвал гибель военкора Зуева огромной потерей

Киселев назвал гибель военкора РИА Новости Зуева огромной потерей для коллектива

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал гибель военкора РИА Новости Ивана Зуева огромной потерей для коллектива.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве
Гатилов призвал УВКПЧ ООН осудить Киев за убийство военкора Зуева
Вчера, 18:23
"Для всего коллектива это огромная потеря", - сказал Киселев в эфире телеканала "Россия 1", комментируя гибель Зуева.
Киселев напомнил, что это уже третий военный корреспондент РИА Новости, "которого убивают".
"Это тяжелое событие, которое укрепляет всех нас", - добавил Киселев.
Он отметил, что "Ваня оставил завет говорить правду".
"И, собственно, это и есть цена той правды, которую он нес. За это ему и не простили", - заключил Киселев.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Фото военкора Ивана Зуева на фасаде здания медиагруппы Россия сегодня
МИД потребовал от ОБСЕ отреагировать на убийство военкора РИА Новости Зуева
Вчера, 12:49
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияДмитрий КиселевИван ЗуевЮрий Войткевич
 
 
