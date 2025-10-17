https://ria.ru/20251017/kiselev-2048967427.html
Киселев назвал гибель военкора Зуева огромной потерей
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал гибель военкора РИА Новости Ивана Зуева огромной потерей для коллектива. РИА Новости, 17.10.2025
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал гибель военкора РИА Новости Ивана Зуева огромной потерей для коллектива.
Военкор РИА Новости Иван Зуев
погиб в Запорожской области
при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич
"Для всего коллектива это огромная потеря", - сказал Киселев
в эфире телеканала "Россия 1", комментируя гибель Зуева.
Киселев напомнил, что это уже третий военный корреспондент РИА Новости, "которого убивают".
"Это тяжелое событие, которое укрепляет всех нас", - добавил Киселев.
Он отметил, что "Ваня оставил завет говорить правду".
"И, собственно, это и есть цена той правды, которую он нес. За это ему и не простили", - заключил Киселев.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин
и Ростислав Журавлев
