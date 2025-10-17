МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Киевский режим до сих пор блокирует возможность восстановления энергоснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Киев до сих пор блокирует возможность восстановления этого и других перетоков на ЗАЭС, подвергая регулярным обстрелам эту и другие магистрали, которые соединяют электростанцию с энергопоставляющими сетями", - сказал он в ходе брифинга.