Киев блокирует восстановление энергоснабжения ЗАЭС, заявил Мирошник

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Киевский режим до сих пор блокирует возможность восстановления энергоснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Киев до сих пор блокирует возможность восстановления этого и других перетоков на ЗАЭС, подвергая регулярным обстрелам эту и другие магистрали, которые соединяют электростанцию с энергопоставляющими сетями", - сказал он в ходе брифинга.
Как напомнил Мирошник, отключение ЗАЭС от внешнего энергоснабжения создает прямую угрозу ядерной безопасности.
На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Сообщалось, что станция находится на собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя. Пресс-служба ЗАЭС подчеркивала, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.