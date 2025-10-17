Хоценко: основа развития Омской области — социально ответственный бизнес

ОМСК, 16 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал на полях XIV Международного форума "ИННОСИБ" о перспективах развития региона благодаря социально ответственному бизнесу.

"ИННОСИБ" — это ключевая площадка России для развития предпринимательства и обмена опытом между российскими и зарубежными экспертами. На площадке демонстрируются лучшие региональные и международные практики в сфере социального предпринимательства. В этом году наряду с постоянными партнерами – делегациями из Республики Корея, стран СНГ (Казахстана, Белоруссии, Киргизии) и Абхазии, к диалогу впервые присоединятся эксперты из Конго, Бенина, Бангладеш, Индонезии и Вьетнама. Всего форум собрал представителей из 13 стран. Во время открытия форума приветствие к участникам направил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

"Такие площадки, как "ИННОСИБ", приобретают ключевое значение. Форум нацелен на выработку конкретных решений и реализацию потенциала регионов России и наших партнёров, способствуя поиску эффективных подходов к решению актуальных задач, связанных с этапом социальной защиты и развития человеческого капитала", – сказал Анатолий Серышев.

По словам главы региона, за 14 лет "ИННОСИБ" прочно вошел в деловой календарь Омска.

"Название форума означает "Инновационная Сибирь". Но социальные предприниматели и инвесторы приезжают к нам не только из Сибири, а из разных уголков России и зарубежных стран. Благодарю всех за готовность к обмену опытом. В социально ответственном бизнесе мы видим одну из основ развития Омской области, поэтому будем и дальше его поддерживать", - сказал Виталий Хоценко.

Председатель Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" Екатерина Лахова отметила, что важная задача сегодня – информационно-просветительская работа.

"Мы должны сделать так, чтобы все те качественные нормативные документы — указы президента, принимаемые законы и программы — доходили до наших граждан", - сказала Екатерина Лахова.