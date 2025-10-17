Рейтинг@Mail.ru
Хоценко: основа развития Омской области — социально ответственный бизнес
Цветущие поля в Омской области
Омская область
 
13:04 17.10.2025 (обновлено: 13:16 17.10.2025)
Хоценко: основа развития Омской области — социально ответственный бизнес
Хоценко: основа развития Омской области — социально ответственный бизнес - РИА Новости, 17.10.2025
Хоценко: основа развития Омской области — социально ответственный бизнес
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал на полях XIV Международного форума "ИННОСИБ" о перспективах развития региона благодаря социально... РИА Новости, 17.10.2025
омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
Хоценко: основа развития Омской области — социально ответственный бизнес

Хоценко рассказал на форуме "ИННОСИБ" о перспективах развития Омской области

ОМСК, 16 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал на полях XIV Международного форума "ИННОСИБ" о перспективах развития региона благодаря социально ответственному бизнесу.
"ИННОСИБ" — это ключевая площадка России для развития предпринимательства и обмена опытом между российскими и зарубежными экспертами. На площадке демонстрируются лучшие региональные и международные практики в сфере социального предпринимательства. В этом году наряду с постоянными партнерами – делегациями из Республики Корея, стран СНГ (Казахстана, Белоруссии, Киргизии) и Абхазии, к диалогу впервые присоединятся эксперты из Конго, Бенина, Бангладеш, Индонезии и Вьетнама. Всего форум собрал представителей из 13 стран. Во время открытия форума приветствие к участникам направил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.
"Такие площадки, как "ИННОСИБ", приобретают ключевое значение. Форум нацелен на выработку конкретных решений и реализацию потенциала регионов России и наших партнёров, способствуя поиску эффективных подходов к решению актуальных задач, связанных с этапом социальной защиты и развития человеческого капитала", – сказал Анатолий Серышев.
По словам главы региона, за 14 лет "ИННОСИБ" прочно вошел в деловой календарь Омска.
"Название форума означает "Инновационная Сибирь". Но социальные предприниматели и инвесторы приезжают к нам не только из Сибири, а из разных уголков России и зарубежных стран. Благодарю всех за готовность к обмену опытом. В социально ответственном бизнесе мы видим одну из основ развития Омской области, поэтому будем и дальше его поддерживать", - сказал Виталий Хоценко.
Председатель Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" Екатерина Лахова отметила, что важная задача сегодня – информационно-просветительская работа.
"Мы должны сделать так, чтобы все те качественные нормативные документы — указы президента, принимаемые законы и программы — доходили до наших граждан", - сказала Екатерина Лахова.
В программе форума семинары, мастер-классы и встречи с федеральными и международными экспертами, дискуссии, круглые столы, биржи контактов и выставка успешных социальных проектов. Лейтмотивом деловой программы станет тема здоровьесбережения. Также участники познакомятся с лучшими практиками социальных инициатив, реализуемыми на территории Омской области.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Хоценко презентовал в Москве инвестиционный потенциал Омской области
19 сентября, 10:18
 
Омская область
 
 
