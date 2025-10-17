Рейтинг@Mail.ru
Компании для хищения у Минобороны в Арктике оформляли на случайных лиц - РИА Новости, 17.10.2025
07:59 17.10.2025
Компании для хищения у Минобороны в Арктике оформляли на случайных лиц
Компании для хищения у Минобороны в Арктике оформляли на случайных лиц
главное управление обустройства войск
главное управление обустройства войск
Главное управление обустройства войск
Компании для хищения у Минобороны в Арктике оформляли на случайных лиц

Компании при строительстве для МО в Арктике оформляли на случайных лиц

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Подставные компании для хищения средств Минобороны при строительстве военных объектов в Арктике оформлялись на случайных лиц - студента, охранника и так далее, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, одна из свидетельниц рассказала, что знакомый бывшего мужа предложил открыть фирму на ее имя, при этом сказал, что "ничего криминального не будет". Она подписала в налоговой "какие-то документы", а потом получила денежное вознаграждение и даже зарплату.
Другой свидетель отметил, что просил отца найти ему работу, чтобы оформить трудовой стаж. Тот устроил его менеджером, но "фактически он в данной организации не работал и, чем эта компания занимается, не знает".
Формальный руководитель одной из компаний сказал, что работает охранником, никогда не осуществлял предпринимательской деятельности, как и не был руководителем или учредителем какого-либо юридического лица. Еще один свидетель признался, что был формальным гендиректором. Согласно его показаниям, "попросили зарегистрировать на его имя указанное общество за денежное вознаграждение, на что он согласился, однако вознаграждение он так и не получил". При этом к финансово-хозяйственной деятельности этой организации отношения он не имел, бухгалтерию общества не вел, отчетность в налоговый орган не подавал.
В решении суда указано, что перечисление части авансированных денежных средств на юридические лица, которыми не осуществлялись как услуги, так и продажи товарно-материальных ценностей, доказывает причастность к хищению.
По данным следствия, экс-руководитель "Главного управления обустройства войск" Минобороны Евгений Горбачев и бывший соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников руководили строительством на мысе Шмидта и острове Врангеля ряда объектов Минобороны. К 2016 году необходимо было построить вышки визуального наблюдения, площадки для размещения радиолокационных станций, электростанцию, сети связи и другие объекты. Однако часть средств, считает обвинение, была выведена по фиктивным договорам на счета подконтрольных компаний. Ущерб оценивается в 360 миллионов рублей.
Прудников, как сообщил РИА Новости один из участников процесса, во время рассмотрения дела в суде предоставил документы о контракте с Минобороны и ушел на СВО, его дело выделили в отдельное производство и прекратили. Позднее, по данным СМИ, его снова задержали и арестовали по другому делу.
