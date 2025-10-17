https://ria.ru/20251017/khimiki-2048776855.html
В России химики научились с помощью воздуха получать основу для лекарств
В России химики научились с помощью воздуха получать основу для лекарств - РИА Новости, 17.10.2025
В России химики научились с помощью воздуха получать основу для лекарств
Российские химики удешевили и упростили синтез имидазолов — соединений, на основе которых создают различные лекарства, сообщило Минобрнауки. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T09:06:00+03:00
2025-10-17T09:06:00+03:00
2025-10-17T11:26:00+03:00
хорошие новости
томский политехнический университет
россия
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048803530_0:0:3433:1932_1920x0_80_0_0_b499920e8228f9dbb3d80a01bfbbc535.jpg
https://ria.ru/20251008/lekarstva-2046987568.html
https://ria.ru/20250212/nauka-1998792032.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048803530_571:0:3302:2048_1920x0_80_0_0_1119d7d14e0a0e23f6c1ccc8a3b6e8d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
томский политехнический университет, россия, санкт-петербургский государственный университет
Хорошие новости, Томский политехнический университет, Россия, Санкт-Петербургский государственный университет
В России химики научились с помощью воздуха получать основу для лекарств
В России химики научились использовать воздух для получения основы для лекарств
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские химики удешевили и упростили синтез имидазолов — соединений, на основе которых создают различные лекарства, сообщило Минобрнауки.
"Ученые Томского политехнического университета
совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета
разработали удобный метод, позволяющий удешевить и упростить синтез имидазолов — гетероциклов для получения широкого спектра лекарственных веществ и полезных материалов. Примечательно, что ключевым реагентом для получения имидазолов является кислород, который химики предлагают получать прямо из воздуха", — говорится в релизе.
Имидазолы — составная часть многих органических молекул, которые служат основой для создания лекарств, например антипаразитарных, противогрибковых, антибактериальных, противоопухолевых препаратов и средств от повышенного давления. Их также применяют в качестве катализаторов для переработки пластика, они входят в состав электролитов для аккумуляторов.
Как пояснила соавтор исследования, лаборант международной научно-исследовательской лаборатории "Невалентные взаимодействия в химии материалов" ТПУ Кристина Мячина, для проведения реакции достаточно просто не закрывать колбу, позволив атмосферному кислороду свободно участвовать в ней.
"Это является существенным преимуществом метода, поскольку большинство методов окисления с участием кислорода требуют подачи чистого газа из баллонов под давлением, что существенно удорожает и усложняет процесс", — сказала она.
Этот способ не требует специфического оборудования и дорогостоящих реагентов, поэтому потенциально может лечь в основу создания новой технологии получения имидазолов, отметили в Минобрнауки.
По словам Мячиной, если раньше приходилось жертвовать либо экологичностью, либо экономической целесообразностью, то теперь можно добиться и того и другого одновременно.