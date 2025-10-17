Рейтинг@Mail.ru
В России химики научились с помощью воздуха получать основу для лекарств - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:06 17.10.2025 (обновлено: 11:26 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/khimiki-2048776855.html
В России химики научились с помощью воздуха получать основу для лекарств
В России химики научились с помощью воздуха получать основу для лекарств - РИА Новости, 17.10.2025
В России химики научились с помощью воздуха получать основу для лекарств
Российские химики удешевили и упростили синтез имидазолов — соединений, на основе которых создают различные лекарства, сообщило Минобрнауки. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T09:06:00+03:00
2025-10-17T11:26:00+03:00
хорошие новости
томский политехнический университет
россия
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048803530_0:0:3433:1932_1920x0_80_0_0_b499920e8228f9dbb3d80a01bfbbc535.jpg
https://ria.ru/20251008/lekarstva-2046987568.html
https://ria.ru/20250212/nauka-1998792032.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048803530_571:0:3302:2048_1920x0_80_0_0_1119d7d14e0a0e23f6c1ccc8a3b6e8d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
томский политехнический университет, россия, санкт-петербургский государственный университет
Хорошие новости, Томский политехнический университет, Россия, Санкт-Петербургский государственный университет
В России химики научились с помощью воздуха получать основу для лекарств

В России химики научились использовать воздух для получения основы для лекарств

© Getty Images / sanjeriМедицинский работник в лаборатории
Медицинский работник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Getty Images / sanjeri
Медицинский работник в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские химики удешевили и упростили синтез имидазолов — соединений, на основе которых создают различные лекарства, сообщило Минобрнауки.
"Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета разработали удобный метод, позволяющий удешевить и упростить синтез имидазолов — гетероциклов для получения широкого спектра лекарственных веществ и полезных материалов. Примечательно, что ключевым реагентом для получения имидазолов является кислород, который химики предлагают получать прямо из воздуха", — говорится в релизе.
Вид на здание МГУ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Российские химики улучшили метод получения жизненно важных лекарств
8 октября, 09:07

Имидазолы — составная часть многих органических молекул, которые служат основой для создания лекарств, например антипаразитарных, противогрибковых, антибактериальных, противоопухолевых препаратов и средств от повышенного давления. Их также применяют в качестве катализаторов для переработки пластика, они входят в состав электролитов для аккумуляторов.

Как пояснила соавтор исследования, лаборант международной научно-исследовательской лаборатории "Невалентные взаимодействия в химии материалов" ТПУ Кристина Мячина, для проведения реакции достаточно просто не закрывать колбу, позволив атмосферному кислороду свободно участвовать в ней.
"Это является существенным преимуществом метода, поскольку большинство методов окисления с участием кислорода требуют подачи чистого газа из баллонов под давлением, что существенно удорожает и усложняет процесс", — сказала она.
Этот способ не требует специфического оборудования и дорогостоящих реагентов, поэтому потенциально может лечь в основу создания новой технологии получения имидазолов, отметили в Минобрнауки.
По словам Мячиной, если раньше приходилось жертвовать либо экологичностью, либо экономической целесообразностью, то теперь можно добиться и того и другого одновременно.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Химики синтезировали перспективный материал для оптоэлектронной памяти
12 февраля, 10:41
 
Хорошие новостиТомский политехнический университетРоссияСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала