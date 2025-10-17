В России химики научились с помощью воздуха получать основу для лекарств

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские химики удешевили и упростили синтез имидазолов — соединений, на основе которых создают различные лекарства, сообщило Минобрнауки.

"Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета разработали удобный метод, позволяющий удешевить и упростить синтез имидазолов — гетероциклов для получения широкого спектра лекарственных веществ и полезных материалов. Примечательно, что ключевым реагентом для получения имидазолов является кислород, который химики предлагают получать прямо из воздуха", — говорится в релизе.

Имидазолы — составная часть многих органических молекул, которые служат основой для создания лекарств, например антипаразитарных, противогрибковых, антибактериальных, противоопухолевых препаратов и средств от повышенного давления. Их также применяют в качестве катализаторов для переработки пластика, они входят в состав электролитов для аккумуляторов.

Как пояснила соавтор исследования, лаборант международной научно-исследовательской лаборатории "Невалентные взаимодействия в химии материалов" ТПУ Кристина Мячина, для проведения реакции достаточно просто не закрывать колбу, позволив атмосферному кислороду свободно участвовать в ней.

"Это является существенным преимуществом метода, поскольку большинство методов окисления с участием кислорода требуют подачи чистого газа из баллонов под давлением, что существенно удорожает и усложняет процесс", — сказала она.

Этот способ не требует специфического оборудования и дорогостоящих реагентов, поэтому потенциально может лечь в основу создания новой технологии получения имидазолов, отметили в Минобрнауки.