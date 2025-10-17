ХАМАС заявило, что Израиль препятствует извлечению тел заложников

"Движение ХАМАС подтверждает приверженность соглашению и стремление его выполнить и передать все оставшиеся тела, в то время как Нетаньяху продолжает медлить и не выполняет обязательства, препятствуя сопротивлению (ХАМАС – ред.) и его гуманитарным усилиям, которые предпринимаются для того, чтобы добраться до оставшихся тел", - отмечается в заявлении.