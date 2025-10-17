Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС заявило, что Израиль препятствует извлечению тел заложников - РИА Новости, 17.10.2025
00:57 17.10.2025
ХАМАС заявило, что Израиль препятствует извлечению тел заложников
Израиль препятствует усилиям по извлечению оставшихся тел погибших израильских заложников в секторе Газа, заявило палестинское движение ХАМАС. РИА Новости, 17.10.2025
в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, хамас
© AP Photo / Abdel Kareem HanaБойцы ХАМАС сопровождают автомобили Красного Креста перед передачей израильских заложников
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобили Красного Креста перед передачей израильских заложников. Архивное фото
КАИР, 17 окт – РИА Новости. Израиль препятствует усилиям по извлечению оставшихся тел погибших израильских заложников в секторе Газа, заявило палестинское движение ХАМАС.
Ранее газета Financial Times сообщила, что международная рабочая группа с участием ряда стран будет искать остающиеся в секторе Газа тела заложников.
"Возвращение тел израильских заложников может потребовать некоторого времени, поскольку некоторые тела были захоронены в туннелях, которые разрушила оккупация (Израиль – ред.), а другие находятся под обломками зданий, которые были обстреляны и разрушены", - говорится в заявлении ХАМАС.
Движение подчеркнуло, что любая задержка с передачей тел погибших заложников полностью лежит на правительстве премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Движение ХАМАС подтверждает приверженность соглашению и стремление его выполнить и передать все оставшиеся тела, в то время как Нетаньяху продолжает медлить и не выполняет обязательства, препятствуя сопротивлению (ХАМАС – ред.) и его гуманитарным усилиям, которые предпринимаются для того, чтобы добраться до оставшихся тел", - отмечается в заявлении.
Как ранее писал портал Axios, Израиль сообщил США, что ХАМАС якобы предпринимает недостаточно усилий для обнаружения тел погибших израильских заложников, в связи с чем переход к следующему этапу соглашения по Газе пока невозможен.
Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что им необходимо специальное оборудование, чтобы добраться до оставшихся тел погибших израильских заложников в секторе Газа.
