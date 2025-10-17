Более 1,5 млн человек уже подали заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 1,5 миллиона человек уже подали заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

ВТБ с 2026 года становится банком-оператором программы "Пушкинская карта", получив этот проект в рамках интеграции его прежнего оператора - "Почта банка".

"Пользователи Пушкинской карты могут заранее подать заявление на ее выпуск в ВТБ, чтобы продолжать покупать билеты в кино, на концерты, выставки и другие культурные события уже с 1 января. Сегодня заявления уже подали более 1,5 миллиона пользователей карты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что абсолютное большинство клиентов подали заявления на переход через приложение "Госуслуги Культура" - в нем подавать заявку можно менее чем за минуту. Самыми активными регионами по подаче заявлений стали Тамбовская область, Чувашская Республика, Рязанская область, Республика Мордовия и Кемеровская область, также сообщает банк.

"Мы хотим вдохновить как можно больше молодых людей погружаться в мир культуры и искусства в Новом году. Поэтому сделали все, чтобы получение Пушкинской карты как входного билета на самые топовые события стало максимально простым и быстрым", - отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.