Более 1,5 млн человек уже подали заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ

Более 1,5 миллиона человек уже подали заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T16:06:00+03:00
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 1,5 миллиона человек уже подали заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
ВТБ с 2026 года становится банком-оператором программы "Пушкинская карта", получив этот проект в рамках интеграции его прежнего оператора - "Почта банка".
"Пользователи Пушкинской карты могут заранее подать заявление на ее выпуск в ВТБ, чтобы продолжать покупать билеты в кино, на концерты, выставки и другие культурные события уже с 1 января. Сегодня заявления уже подали более 1,5 миллиона пользователей карты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что абсолютное большинство клиентов подали заявления на переход через приложение "Госуслуги Культура" - в нем подавать заявку можно менее чем за минуту. Самыми активными регионами по подаче заявлений стали Тамбовская область, Чувашская Республика, Рязанская область, Республика Мордовия и Кемеровская область, также сообщает банк.
"Мы хотим вдохновить как можно больше молодых людей погружаться в мир культуры и искусства в Новом году. Поэтому сделали все, чтобы получение Пушкинской карты как входного билета на самые топовые события стало максимально простым и быстрым", - отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
Пушкинская карта в ВТБ начнет работать с 1 января 2026 года. До этого момента уже выпущенные карты, оформленные в "Почта банке", продолжат функционировать как обычно. Чтобы продолжить пользоваться Пушкинской картой с Нового года, заявление на ее выпуск нужно подать уже сейчас в приложении "Госуслуги Культура", приложении "Почта банка", а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и "Почта банка".