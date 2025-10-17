https://ria.ru/20251017/kareliya-2048990350.html
В Карелии шесть военнослужащих по контракту пострадали в ДТП
В Карелии шесть военнослужащих по контракту пострадали в ДТП - РИА Новости, 17.10.2025
В Карелии шесть военнослужащих по контракту пострадали в ДТП
Шесть военнослужащих по контракту и водитель пострадали в ДТП в Карелии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинградского военного округа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Шесть военнослужащих по контракту и водитель пострадали в ДТП в Карелии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинградского военного округа.
ДТП произошло около 13.30 мск в пятницу на автодороге в Питкярантском районе Карелии
.
"В результате ДТП получили незначительные травмы шесть военнослужащих по контракту и водитель автомобиля. Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что ДТП с участием автомобиля "Газель", перевозившего военнослужащих одной из воинских частей ЛенВО, произошло "из-за грубого нарушения правил дорожного движения водителем гражданского грузового автомобиля Renault".
В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.