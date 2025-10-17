Рейтинг@Mail.ru
В Карелии шесть военнослужащих по контракту пострадали в ДТП - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/kareliya-2048990350.html
В Карелии шесть военнослужащих по контракту пострадали в ДТП
В Карелии шесть военнослужащих по контракту пострадали в ДТП - РИА Новости, 17.10.2025
В Карелии шесть военнослужащих по контракту пострадали в ДТП
Шесть военнослужащих по контракту и водитель пострадали в ДТП в Карелии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинградского военного округа. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T20:40:00+03:00
2025-10-17T20:40:00+03:00
происшествия
республика карелия
питкярантский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20251017/dtp-2048946958.html
https://ria.ru/20251016/dtp-2048568832.html
республика карелия
питкярантский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика карелия, питкярантский район
Происшествия, Республика Карелия, Питкярантский район
В Карелии шесть военнослужащих по контракту пострадали в ДТП

В Карелии шесть военнослужащих по контракту и водитель пострадали в ДТП

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Шесть военнослужащих по контракту и водитель пострадали в ДТП в Карелии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинградского военного округа.
ДТП произошло около 13.30 мск в пятницу на автодороге в Питкярантском районе Карелии.
Последствия столкновения микроавтобуса и грузовика в Карелии. 17 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Карелии восемь человек пострадали в ДТП с грузовиком
Вчера, 17:54
"В результате ДТП получили незначительные травмы шесть военнослужащих по контракту и водитель автомобиля. Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что ДТП с участием автомобиля "Газель", перевозившего военнослужащих одной из воинских частей ЛенВО, произошло "из-за грубого нарушения правил дорожного движения водителем гражданского грузового автомобиля Renault".
В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.
Место ДТП с перевернувшимся автобусом в Приамурье - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
После ДТП в Приамурье госпитализировали 14 человек
16 октября, 11:50
 
ПроисшествияРеспублика КарелияПиткярантский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала