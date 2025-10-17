Рейтинг@Mail.ru
"Вы забыли". Дерзкий выпад Каллас в адрес России разозлил европейцев
16:07 17.10.2025
"Вы забыли". Дерзкий выпад Каллас в адрес России разозлил европейцев
2025-10-17T16:07:00+03:00
2025-10-17T16:07:00+03:00
в мире
кайя каллас
россия
украина
евросоюз
россия
украина
в мире, кайя каллас, россия, украина, евросоюз
В мире, Кайя Каллас, Россия, Украина, Евросоюз

"Вы забыли". Дерзкий выпад Каллас в адрес России разозлил европейцев

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о России.

"Любой, кто выступает за продолжение конфликта, должен идти на фронт", — написал один из комментаторов.
"Вы представляете наибольшую опасность для наших стран", — отметил другой.

"Вы забыли о дипломатическом аспекте, который теоретически присущ вашей должности, если выполнять обязанности должным образом", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Идите служить в армию Украины", — заключили читатели.

Накануне Каллас заявила, что опасность от России не исчезнет даже после окончания конфликта на Украине.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
