"Вы забыли". Дерзкий выпад Каллас в адрес России разозлил европейцев

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о России.
"Любой, кто выступает за продолжение конфликта, должен идти на фронт", — написал один из комментаторов.
"Вы представляете наибольшую опасность для наших стран", — отметил другой.
"Вы забыли о дипломатическом аспекте, который теоретически присущ вашей должности, если выполнять обязанности должным образом", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Идите служить в армию Украины", — заключили читатели.
Накануне Каллас заявила, что опасность от России не исчезнет даже после окончания конфликта на Украине.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
