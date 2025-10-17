RT зарекомендовал себя как надежный источник новостей, заявил Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 17 окт - РИА Новости. Телеканал RT за 20 лет своей работы зарекомендовал себя как надежный источник новостей и стал важным голосом для миллионов зрителей, освещая значимые события в России и за ее пределами, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Искренне поздравляю коллектив телеканала "Россия сегодня" (RT) с юбилеем — 20-летием со дня основания! Этот телеканал стал важным голосом для миллионов зрителей, предоставляя актуальную информацию и освещая значимые события как в России , так и за ее пределами. За годы своей работы RT зарекомендовал себя как надежный источник новостей, способный донести до аудитории объективное и профессиональное освещение событий", – написал Кадыров в своем Telegram-канале

Он отметил, что, несмотря на запреты, санкции, ограничения, которые действуют в странах Евросоюза в отношении медиаресурса, RT продолжает запускать новые программы, ведет активную работу в социальных сетях, где собрал многомиллионную аудиторию по всему миру.

"Зритель жаждет правды, и получает ее с RT. Это свидетельствует о том, что качественный контент и надежность источника информации могут привлечь зрителей даже в условиях ограничений", – констатировал Кадыров.

Глава республики пожелал главному редактору RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян и телеканалу дальнейших творческих успехов, новых достижений и продолжать радовать своих зрителей качественным контентом и важными новостями.

Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.

Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона . В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели

Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки , включая Аргентину Кубу . По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.