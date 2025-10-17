Рейтинг@Mail.ru
RT зарекомендовал себя как надежный источник новостей, заявил Кадыров - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/kadyrov-2048959919.html
RT зарекомендовал себя как надежный источник новостей, заявил Кадыров
RT зарекомендовал себя как надежный источник новостей, заявил Кадыров - РИА Новости, 17.10.2025
RT зарекомендовал себя как надежный источник новостей, заявил Кадыров
Телеканал RT за 20 лет своей работы зарекомендовал себя как надежный источник новостей и стал важным голосом для миллионов зрителей, освещая значимые события в... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T18:47:00+03:00
2025-10-17T18:47:00+03:00
россия
лондон
дели
рамзан кадыров
маргарита симоньян
телеканал rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155690/24/1556902435_0:445:2849:2047_1920x0_80_0_0_79fa969a1533ad2f9bbc3ebe56e13dac.jpg
https://ria.ru/20251017/putin-2048958657.html
https://ria.ru/20251017/simonjan-2048955810.html
https://ria.ru/20251017/rt-2048937662.html
россия
лондон
дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155690/24/1556902435_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4ffeb95da9b958a71d848166993e17d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лондон, дели, рамзан кадыров, маргарита симоньян, телеканал rt
Россия, Лондон, Дели, Рамзан Кадыров, Маргарита Симоньян, Телеканал RT
RT зарекомендовал себя как надежный источник новостей, заявил Кадыров

Кадыров: RT за 20 лет зарекомендовал себя как надежный источник новостей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 17 окт - РИА Новости. Телеканал RT за 20 лет своей работы зарекомендовал себя как надежный источник новостей и стал важным голосом для миллионов зрителей, освещая значимые события в России и за ее пределами, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Искренне поздравляю коллектив телеканала "Россия сегодня" (RT) с юбилеем — 20-летием со дня основания! Этот телеканал стал важным голосом для миллионов зрителей, предоставляя актуальную информацию и освещая значимые события как в России, так и за ее пределами. За годы своей работы RT зарекомендовал себя как надежный источник новостей, способный донести до аудитории объективное и профессиональное освещение событий", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Путин приехал на празднование 20-летия RT
дополняется ...
Он отметил, что, несмотря на запреты, санкции, ограничения, которые действуют в странах Евросоюза в отношении медиаресурса, RT продолжает запускать новые программы, ведет активную работу в социальных сетях, где собрал многомиллионную аудиторию по всему миру.
"Зритель жаждет правды, и получает ее с RT. Это свидетельствует о том, что качественный контент и надежность источника информации могут привлечь зрителей даже в условиях ограничений", – констатировал Кадыров.
Глава республики пожелал главному редактору RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян и телеканалу дальнейших творческих успехов, новых достижений и продолжать радовать своих зрителей качественным контентом и важными новостями.
Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
RT осваивает вещание на Глобальном Юге, сообщила Симоньян
Вчера, 18:30
Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 был поставлен рекорд - 1 миллиард видеопросмотров за месяц.
Логотип Russia Today - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
RT за прошедшие годы завоевал признание по всему миру, заявил Володин
Вчера, 17:01
 
РоссияЛондонДелиРамзан КадыровМаргарита СимоньянТелеканал RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала