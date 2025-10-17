https://ria.ru/20251017/kadry-2048761843.html
Опубликованы кадры с российскими флагами в освобожденной Новопавловке
Опубликованы кадры с российскими флагами в освобожденной Новопавловке - РИА Новости, 17.10.2025
Опубликованы кадры с российскими флагами в освобожденной Новопавловке
Минобороны России показало видеоролик с боями за Новопавловку в ДНР и российскими военнослужащими с флагами РФ в освобожденном населенном пункте. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T05:05:00+03:00
2025-10-17T05:05:00+03:00
2025-10-17T09:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048792598_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_62461b33f29cf35378696e7a98fbd433.jpg
https://ria.ru/20251017/novopavlovka-2048761663.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048792598_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c4a05b487f0ec9bdca20bebcae546da9.jpg
Российские флаги в освобожденной Новопавловке
Российские флаги в освобожденной Новопавловке
2025-10-17T05:05
true
PT2M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Опубликованы кадры с российскими флагами в освобожденной Новопавловке
Минобороны опубликовало кадры с российскими флагами в освобожденной Новопавловке