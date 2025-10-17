Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры с российскими флагами в освобожденной Новопавловке - РИА Новости, 17.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 17.10.2025 (обновлено: 09:55 17.10.2025)
Опубликованы кадры с российскими флагами в освобожденной Новопавловке
Опубликованы кадры с российскими флагами в освобожденной Новопавловке - РИА Новости, 17.10.2025
Опубликованы кадры с российскими флагами в освобожденной Новопавловке
Минобороны России показало видеоролик с боями за Новопавловку в ДНР и российскими военнослужащими с флагами РФ в освобожденном населенном пункте. РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
Российские флаги в освобожденной Новопавловке
Российские флаги в освобожденной Новопавловке
Опубликованы кадры с российскими флагами в освобожденной Новопавловке

Минобороны опубликовало кадры с российскими флагами в освобожденной Новопавловке

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с боями за Новопавловку в ДНР и российскими военнослужащими с флагами РФ в освобожденном населенном пункте.
Этот населенный пункт на красноармейском направлении спецоперации освободили военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Центр". Об освобождении Новопавловки Минобороны РФ сообщило 15 октября.
На опубликованных кадрах видны удары по укрепленным позициям и технике ВСУ с помощью дронов. Также показано, как российские бойцы закидывают блиндажи украинских войск гранатами. Кроме того, демонстрируется таран украинского беспилотника российским дроном.
В конце видео показан российский военнослужащий, держащий в руках флаг РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
ВС России зачистили Новопавловку от ВСУ за полдня, рассказал боец
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
