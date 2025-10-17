Рейтинг@Mail.ru
Ливанский суд постановил освободить сына Каддафи под залог
16:44 17.10.2025
Ливанский суд постановил освободить сына Каддафи под залог
Ливанский суд постановил освободить сына Каддафи под залог - РИА Новости, 17.10.2025
Ливанский суд постановил освободить сына Каддафи под залог
Ливанский суд вынес решение освободить из тюрьмы Ганнибала Каддафи (сына бывшего ливийского лидера Моаммара Каддафи) по залог 11 миллионов долларов, информирует РИА Новости, 17.10.2025
Ливанский суд постановил освободить сына Каддафи под залог

Ливанский суд освободил из тюрьмы сына Каддафи Ганнибала под залог в $11 млн

БЕЙРУТ, 17 окт - РИА Новости. Ливанский суд вынес решение освободить из тюрьмы Ганнибала Каддафи (сына бывшего ливийского лидера Моаммара Каддафи) по залог 11 миллионов долларов, информирует ливанское национальное агентство NNA.
"Судья по делу о похищении и исчезновении имама Мусы Садра, Захер Хамада, принял решение освободить Ганнибала Каддафи под залог в размере 11 миллионов долларов и с запретом на выезд из страны", - говорится в сообщении.
Ранее команда юристов Каддафи сообщила РИА Новости, что впервые с 2017 года состоялось слушание по делу Каддафи. Это стало возможным после подачи адвокатами запроса об его освобождении и уведомления об этом семей имама Мусы Садра, журналиста Аббаса Бадр ад-Дина и шейха Мухаммада Якуба.
По информации СМИ, сын бывшего лидера Ливии был задержан правоохранительными органами Ливана в декабре 2015 года по делу об исчезновении ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра, который пропал во время визита в ливийскую столицу в 1978 году. Позднее Ганнибал Каддафи заявлял, что его похитили из Сирии и незаконно перевезли в Ливан. Он также неоднократно говорил, что не располагает никакой информацией по исчезновению ас-Садра, ссылаясь на то, что во время инцидента ему было всего три года.
Генеральный прокурор Ливии Сиддик ас-Сур в 2024 году потребовал от властей Ливана освободить Ганнибала Каддафи. Министр юстиции в базирующемся в Бенгази правительстве, наделенном полномочиями заседающим на востоке парламентом Ливии, заявил в феврале РИА Новости о возможности "прорыва" в ближайшее время в деле Ганнибала Каддафи.
