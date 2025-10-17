Ливанский суд постановил освободить сына Каддафи под залог

БЕЙРУТ, 17 окт - РИА Новости. Ливанский суд вынес решение освободить из тюрьмы Ганнибала Каддафи (сына бывшего ливийского лидера Моаммара Каддафи) по залог 11 миллионов долларов, информирует ливанское национальное агентство NNA.

"Судья по делу о похищении и исчезновении имама Мусы Садра, Захер Хамада, принял решение освободить Ганнибала Каддафи под залог в размере 11 миллионов долларов и с запретом на выезд из страны", - говорится в сообщении.

Ранее команда юристов Каддафи сообщила РИА Новости, что впервые с 2017 года состоялось слушание по делу Каддафи. Это стало возможным после подачи адвокатами запроса об его освобождении и уведомления об этом семей имама Мусы Садра, журналиста Аббаса Бадр ад-Дина и шейха Мухаммада Якуба.

По информации СМИ, сын бывшего лидера Ливии был задержан правоохранительными органами Ливана в декабре 2015 года по делу об исчезновении ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра, который пропал во время визита в ливийскую столицу в 1978 году. Позднее Ганнибал Каддафи заявлял, что его похитили из Сирии и незаконно перевезли в Ливан. Он также неоднократно говорил, что не располагает никакой информацией по исчезновению ас-Садра, ссылаясь на то, что во время инцидента ему было всего три года.