Правительство утвердило постановление о нерасторжении соглашений с НПЗ

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Кабмин для реализации поправок в Налоговый кодекс РФ утвердил постановление о нерасторжении соглашений с нефтяниками по модернизации нефтеперерабатывающих заводов за срыв сроков в 2023-2024 годах при выполнении ряда условий, сообщил кабмин.

Соглашения о модернизации НПЗ заключаются между Минэнерго и нефтеперерабатывающими компаниями, последние в качестве стимулирующей меры получают налоговый вычет по акцизу на нефть и демпфирующую надбавку. Для того чтобы они сохранили такую возможность и успешно завершили модернизацию даже в случае смещения сроков, в Налоговый кодекс в июле 2025 года были внесены необходимые изменения. Постановление правительства подготовлено для их реализации, поясняют в кабмине.

"Подписанным постановлением предусмотрено, что Минэнерго не будет в одностороннем порядке расторгать соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей при нарушении сроков реализации и финансирования мероприятий в 2023 году при условии их выполнения до конца 2025 года. При нарушении сроков реализации и финансирования мероприятий в 2024 году соглашения не будут расторгнуты при условии внесения в них изменений с переносами сроков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участники программы модернизации НПЗ продолжат реализовывать мероприятия и получать обратный акциз на нефтяное сырье даже в случае смещения сроков модернизации. Это позволит предприятиям завершить проекты, что положительно отразится на внутреннем рынке топлива.