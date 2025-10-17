Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило постановление о нерасторжении соглашений с НПЗ - РИА Новости, 17.10.2025
11:09 17.10.2025
Правительство утвердило постановление о нерасторжении соглашений с НПЗ
Правительство утвердило постановление о нерасторжении соглашений с НПЗ
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Правительство утвердило постановление о нерасторжении соглашений с НПЗ

Кабмин утвердил документ для нерасторжения договоров о модернизации НПЗ

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Кабмин для реализации поправок в Налоговый кодекс РФ утвердил постановление о нерасторжении соглашений с нефтяниками по модернизации нефтеперерабатывающих заводов за срыв сроков в 2023-2024 годах при выполнении ряда условий, сообщил кабмин.
Соглашения о модернизации НПЗ заключаются между Минэнерго и нефтеперерабатывающими компаниями, последние в качестве стимулирующей меры получают налоговый вычет по акцизу на нефть и демпфирующую надбавку. Для того чтобы они сохранили такую возможность и успешно завершили модернизацию даже в случае смещения сроков, в Налоговый кодекс в июле 2025 года были внесены необходимые изменения. Постановление правительства подготовлено для их реализации, поясняют в кабмине.
"Подписанным постановлением предусмотрено, что Минэнерго не будет в одностороннем порядке расторгать соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей при нарушении сроков реализации и финансирования мероприятий в 2023 году при условии их выполнения до конца 2025 года. При нарушении сроков реализации и финансирования мероприятий в 2024 году соглашения не будут расторгнуты при условии внесения в них изменений с переносами сроков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что участники программы модернизации НПЗ продолжат реализовывать мероприятия и получать обратный акциз на нефтяное сырье даже в случае смещения сроков модернизации. Это позволит предприятиям завершить проекты, что положительно отразится на внутреннем рынке топлива.
Минэнерго в 2019 году подписало соглашения о модернизации с 11 НПЗ. В 2021 году ведомство заключило соглашения о предоставлении инвестнадбавки к возвратному акцизу на нефтяное сырье до 2031 года для строительства новых производственных мощностей глубокой переработки. Всего Минэнерго подписало инвестсоглашения с 21 заводом. Планируемый объем инвестиций в установки вторичной переработки с 2019 по 2026 год включительно составит около 800 миллиардов рублей.
