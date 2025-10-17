https://ria.ru/20251017/iskander-2048899006.html
ВС России нанесли удар по месту подготовки к запуску дронов под Харьковом
ВС России нанесли удар по месту подготовки к запуску дронов под Харьковом - РИА Новости, 17.10.2025
ВС России нанесли удар по месту подготовки к запуску дронов под Харьковом
Российские войска атаковали место подготовки к запуску дронов в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.10.2025
Удар "Искандером" по месту подготовки к запуску украинских БПЛА в районе Харькова
В результате этого удара уничтожены 65 украинских беспилотников дальнего действия, 5 пусковых установок БПЛА, 30 боевиков.
ВС России нанесли удар по месту подготовки к запуску дронов под Харьковом
Удар "Искандера" уничтожил место подготовки к запуску БПЛА под Харьковом