Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по месту подготовки к запуску дронов под Харьковом - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 17.10.2025 (обновлено: 17:49 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/iskander-2048899006.html
ВС России нанесли удар по месту подготовки к запуску дронов под Харьковом
ВС России нанесли удар по месту подготовки к запуску дронов под Харьковом - РИА Новости, 17.10.2025
ВС России нанесли удар по месту подготовки к запуску дронов под Харьковом
Российские войска атаковали место подготовки к запуску дронов в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T15:49:00+03:00
2025-10-17T17:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьков
вооруженные силы украины
харьковская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048897009_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b407118a68ad1e4d7da0894e9add564.jpg
https://ria.ru/20251016/vsu-2048562331.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьков
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Удар "Искандером" по месту подготовки к запуску украинских БПЛА в районе Харькова
В результате этого удара уничтожены 65 украинских беспилотников дальнего действия, 5 пусковых установок БПЛА, 30 боевиков.
2025-10-17T15:49
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048897009_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_23eb954675cb706e5e53f7818ea5270f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, харьков, вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьков, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар по месту подготовки к запуску дронов под Харьковом

Удар "Искандера" уничтожил место подготовки к запуску БПЛА под Харьковом

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские войска атаковали место подготовки к запуску дронов в Харьковской области, сообщило Минобороны.
Среди пораженных целей:
  • 65 беспилотников дальнего действия типа "Лютый";
  • пять пусковых установок дронов;
  • 30 украинских военных, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур;
  • четыре грузовых автомобиля.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Харьковской области заявили о коллапсе боевого духа ВСУ
16 октября, 11:28
Войска нанесли удар ракетным комплексом "Искандер" в районе населенного пункта Мартовое — в 50 километрах восточнее Харькова.
«
"Все выявленные вражеские цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля", — говорится в публикации.
Минобороны опубликовало кадры удара по месту подготовки к запуску беспилотников дальнего действия и грузовым автомобилям, перевозившим дроны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала