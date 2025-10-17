Генпрокуратура увеличила требования по иску против экс-мэра Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура увеличила с более чем 700 миллионов до более 1 миллиарда рублей требования, заявленные в новом иске об обращении в доход государства имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства, сообщил РИА Новости адвокат Николаева Александр Бондаренко.
В сентябре Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока новый иск об обращении в доход государства имущества Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства. В конце сентября в суде состоялась подготовка дела к судебному разбирательству, заседание отложили на 17 октября для разрешения ходатайств и ознакомления с доказательствами.
"(Генеральная) прокуратура уточнилась по исковым требованиям. Вместо 700 с лишним миллионов сейчас просят взыскать чуть больше миллиарда", - сказал собеседник.
