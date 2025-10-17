По новому иску к экс-мэру Владивостока приняли обеспечительные меры

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – РИА Новости. Суд во Владивостоке принял обеспечительные меры по новому иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества экс-мэра города Владимира Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.

В сентябре Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока новый иск об обращении в доход государства имущества Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства. В конце сентября в суде состоялась подготовка дела к судебному разбирательству, заседание отложили на 17 октября для разрешения ходатайств и ознакомления с доказательствами.

"(Обеспечительные) меры приняты. Сегодня рассматривается ходатайство об отмене мер обеспечения иска", - сказала собеседница, не уточнив, в какой части меры приняты.

Согласно информации на сайте суда, в деле зарегистрировано несколько жалоб – от ответчика, представителя, а также две – от заинтересованных лиц.

В мае 2025 года Генпрокуратура подала в Ленинский районный суд Владивостока иск к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Оленева ранее сообщала РИА Новости, что Генпрокуратурой "выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти". РИА Новости выяснило, что учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске, является мать Николаева. В июле суд удовлетворил иск и обратил в федеральную собственность 821 объект недвижимости: имущественный комплекс санатория "Амурский залив", офисные помещения, участки, нежилые помещения и прочее. Также с ответчиков взыскано свыше 590 миллионов рублей.