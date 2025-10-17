Молодежь в выходные пользуется интернетом больше, чем старшие поколения

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Благодаря обезличенным данным об использовании приложений и сервисов Билайн выяснил, что в выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения, сообщает пресс-служба оператора.

Зумеры (им сейчас примерно 16-28 лет) постоянно переключаются между мессенджерами и соцсетями. По выходным их экранное время вырастает на 30% по сравнению с будними днями. Клиенты Билайн старше 40 лет интернетом пользуются практически одинаково в течение недели — экранное время в период отдыха увеличивается лишь на 3%.

Миллениалы (их возраст 29-40 лет) по выходным немного сокращают использование социальных сетей и мессенджеров. В свободные от работы дни у них снижается как трафик (на 10%), так и количество сессий в этих приложениях (на 14%).

Больше всего времени и трафика пользователи тратят на телеграм и ВК — на них приходится около 85% общего трафика в соцсетях и мессенджерах. Одноклассниками и WhatsApp* больше пользуются взрослые клиенты: они уделяют им четверть всего времени выходного дня в интернете.

Музыку все поколения предпочитают слушать именно по выходным — в конце недели трафик в музыкальных сервисах растет на 22%. Особенно это заметно у зумеров — их трафик в Apple music и "Яндекс Музыке" увеличивается на 88%. Более старшие поколения отдают предпочтение второму сервису.

Видеоформат оказался лидером у всех клиентов Билайн, следом идут соцсети, затем — мессенджеры и музыка. По выходным на видео приходится две трети общего трафика. Короткие ролики в "ТикТок" больше нравятся молодежи, а длинные видео в ВК-видео и Rutube интересны всем практически одинаково. В среднем в день один человек смотрит контент, равный по длине одному полнометражному фильму — на видео уходит около часа-полутора.





* WhatsApp принадлежит компании Meta (признана экстремистской организацией деятельность запрещена на территории Российской федерации)