10:00 17.10.2025
Молодежь в выходные пользуется интернетом больше, чем старшие поколения
Молодежь в выходные пользуется интернетом больше, чем старшие поколения
общество, билайн, вымпелком, технологии
Общество, Билайн, ВымпелКом, Технологии

Молодежь в выходные пользуется интернетом больше, чем старшие поколения

© iStock.com / Nadija PavlovicДевочка-подросток с мобильным телефоном
Девочка-подросток с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© iStock.com / Nadija Pavlovic
Девочка-подросток с мобильным телефоном. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Благодаря обезличенным данным об использовании приложений и сервисов Билайн выяснил, что в выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения, сообщает пресс-служба оператора.
Зумеры (им сейчас примерно 16-28 лет) постоянно переключаются между мессенджерами и соцсетями. По выходным их экранное время вырастает на 30% по сравнению с будними днями. Клиенты Билайн старше 40 лет интернетом пользуются практически одинаково в течение недели — экранное время в период отдыха увеличивается лишь на 3%.
Миллениалы (их возраст 29-40 лет) по выходным немного сокращают использование социальных сетей и мессенджеров. В свободные от работы дни у них снижается как трафик (на 10%), так и количество сессий в этих приложениях (на 14%).
Больше всего времени и трафика пользователи тратят на телеграм и ВК — на них приходится около 85% общего трафика в соцсетях и мессенджерах. Одноклассниками и WhatsApp* больше пользуются взрослые клиенты: они уделяют им четверть всего времени выходного дня в интернете.
Музыку все поколения предпочитают слушать именно по выходным — в конце недели трафик в музыкальных сервисах растет на 22%. Особенно это заметно у зумеров — их трафик в Apple music и "Яндекс Музыке" увеличивается на 88%. Более старшие поколения отдают предпочтение второму сервису.
Видеоформат оказался лидером у всех клиентов Билайн, следом идут соцсети, затем — мессенджеры и музыка. По выходным на видео приходится две трети общего трафика. Короткие ролики в "ТикТок" больше нравятся молодежи, а длинные видео в ВК-видео и Rutube интересны всем практически одинаково. В среднем в день один человек смотрит контент, равный по длине одному полнометражному фильму — на видео уходит около часа-полутора.
Пользоваться интересующими сервисами без ограничений на трафик позволяет платформа "план б." , которая включает безлимит на популярные мессенджеры, соцсети, видео и музыку. Активировать опцию можно через приложение, а управлять ею можно через мини-приложение в телеграм. В линейке есть и детская версия тарифа с безопасным доступом к ИИ-инструментам**, защитой от мошенников и нежелательного контента, а также бонусами в популярных онлайн-играх.

* WhatsApp принадлежит компании Meta (признана экстремистской организацией деятельность запрещена на территории Российской федерации)
** В тарифный план включен бесплатный доступ к ряду часто используемых нейросетей. Количество запросов ограничено. Стоимость тарифного плана может меняться.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTSyK7S7QY
 
