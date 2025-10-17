Рейтинг@Mail.ru
Индийские НПЗ впервые закупили нефть в Гайане, сообщает Рейтер
05:30 17.10.2025
Индийские НПЗ впервые закупили нефть в Гайане, сообщает Рейтер
Индийские НПЗ впервые закупили нефть в Гайане, сообщает Рейтер - РИА Новости, 17.10.2025
Индийские НПЗ впервые закупили нефть в Гайане, сообщает Рейтер
Два индийских нефтеперерабатывающих завода приобрели крупную партию нефти в южноамериканской Гайане, передает агентство Рейтер со ссылкой на торговые источники. РИА Новости, 17.10.2025
Индийские НПЗ впервые закупили нефть в Гайане, сообщает Рейтер

Reuters: Индийские НПЗ впервые закупили нефть в Гайане

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Два индийских нефтеперерабатывающих завода приобрели крупную партию нефти в южноамериканской Гайане, передает агентство Рейтер со ссылкой на торговые источники.
Крупнейший в стране НПЗ корпорации Indian Oil Corp приобрел 2 миллиона баррелей гайанской нефти марки Golden Arrowhead у американской компании Exxon Mobil. Поставка запланирована в конце декабря или начале января 2026 года, сообщили источники.
Нефтеперерабатывающий завод корпорации Hindustan Petroleum Corp также приобрел 2 миллиона баррелей гайанской нефти с поставкой в тот же период.
В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал прекратить покупать нефть у России. В тот же день МИД Индии не подтвердил, что Моди накануне провел разговор с президентом США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросах поставки российской нефти нужно принимать во внимание позицию покупающих стран и вопрос выгоды.
