Индийские НПЗ впервые закупили нефть в Гайане, сообщает Рейтер

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Два индийских нефтеперерабатывающих завода приобрели крупную партию нефти в южноамериканской Гайане, передает агентство Рейтер со ссылкой на торговые источники.
Крупнейший в стране НПЗ корпорации Indian Oil Corp приобрел 2 миллиона баррелей гайанской нефти марки Golden Arrowhead у американской компании Exxon Mobil. Поставка запланирована в конце декабря или начале января 2026 года, сообщили источники.
Нефтеперерабатывающий завод корпорации Hindustan Petroleum Corp также приобрел 2 миллиона баррелей гайанской нефти с поставкой в тот же период.
В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал прекратить покупать нефть у России. В тот же день МИД Индии не подтвердил, что Моди накануне провел разговор с президентом США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросах поставки российской нефти нужно принимать во внимание позицию покупающих стран и вопрос выгоды.