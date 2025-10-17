Рейтинг@Mail.ru
Новак назвал Индию одним из основных партнеров России в энергетике - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/indija-2048915926.html
Новак назвал Индию одним из основных партнеров России в энергетике
Новак назвал Индию одним из основных партнеров России в энергетике - РИА Новости, 17.10.2025
Новак назвал Индию одним из основных партнеров России в энергетике
Индия является одним из основных партнеров России в энергетике, поставки нефти туда продолжаются, сказал вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T16:26:00+03:00
2025-10-17T16:26:00+03:00
индия
россия
александр новак
экономика
нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756892294_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cae265e564c06e604351e8ce2b6da998.jpg
https://ria.ru/20251016/neft-2048471912.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756892294_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cd51e0219f284ccd654fcf3d052d69ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, александр новак, экономика, нефть
Индия, Россия, Александр Новак, Экономика, Нефть
Новак назвал Индию одним из основных партнеров России в энергетике

Новак: поставки нефти в Индию продолжаются

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Индия является одним из основных партнеров России в энергетике, поставки нефти туда продолжаются, сказал вице-премьер Александр Новак.
"Могу констатировать, что наши отношения в области энергетики продолжают успешно развиваться. Индия является для нас одним из основных партнеров в области энергетики. Поставки энергетических ресурсов осуществляются в Индию, в первую очередь, нефть", – сказал он в интервью "России 24".
Новак выразил надежду, что индийские партнеры будут продолжать реализовывать эти отношения. "Мы ценим их суверенитет и независимость от тех давлений, которые на сегодняшний день испытывают наши партнеры", – добавил он.
Вице-премьер также выразил уверенность, что Россия продолжит взаимодействие в энергетике с Китайской Народной Республикой, несмотря на усиливающееся давление.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Так не работает": Вашингтон опять поставили перед фактом
16 октября, 08:00
 
ИндияРоссияАлександр НовакЭкономикаНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала