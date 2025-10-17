https://ria.ru/20251017/indija-2048915926.html
Новак назвал Индию одним из основных партнеров России в энергетике
Индия является одним из основных партнеров России в энергетике, поставки нефти туда продолжаются, сказал вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 17.10.2025
