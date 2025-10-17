Рейтинг@Mail.ru
Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов на фоне разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.10.2025
02:05 17.10.2025 (обновлено: 02:57 17.10.2025)
Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов на фоне разговора Путина и Трампа
Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов на фоне разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.10.2025
Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов на фоне разговора Путина и Трампа
Вечерняя сессия принесла дополнительное укрепление российского фондового рынка, основной индекс превысил отметку в 2700 пунктов. Это произошло после телефонного РИА Новости, 17.10.2025
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
московская биржа
россия
сша
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, московская биржа
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Московская биржа
Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов на фоне разговора Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов на фоне итогов разговора Путина и Трампа

© РИА Новости / Павел Бедняков
Здание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вечерняя сессия принесла дополнительное укрепление российского фондового рынка, основной индекс превысил отметку в 2700 пунктов. Это произошло после телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, свидетельствуют данные Московской биржи.
Трамп отметил, что беседа с Путиным оказалась весьма результативной.
К 20:33 по московскому времени рублевый индекс Московской биржи увеличился на 5,66%, достигнув 2689,38 пункта. Незадолго до этого индекс взлетал до 2703,5 пункта, что стало наивысшим значением с 29 сентября.
Основная сессия завершилась ростом индекса на 2,46%.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Названо возможное место встречи Путина и Трампа в Будапеште
01:28
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампМосковская биржа
 
 
