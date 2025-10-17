Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал имущество бывшего топ-менеджера "Альфа-банка" Галицкого - РИА Новости, 17.10.2025
08:33 17.10.2025 (обновлено: 13:14 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/imuschestvo--2048773531.html
Суд арестовал имущество бывшего топ-менеджера "Альфа-банка" Галицкого
Суд арестовал имущество бывшего топ-менеджера "Альфа-банка" Галицкого - РИА Новости, 17.10.2025
Суд арестовал имущество бывшего топ-менеджера "Альфа-банка" Галицкого
Пресненский суд Москвы арестовал имущество бывшего члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого на 435 миллионов рублей, следует из материалов... РИА Новости, 17.10.2025
россия
сша
москва
альфа-банк
общество
александр галицкий
россия, сша, москва, альфа-банк, общество, александр галицкий
Россия, США, Москва, Альфа-банк, Общество, Александр Галицкий
Суд арестовал имущество бывшего топ-менеджера "Альфа-банка" Галицкого

Суд арестовал имущество экс-топ-менеджера "Альфа-банка" Галицкого на 435 млн руб

Александр Галицкий
Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Александр Галицкий. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал имущество бывшего члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого на 435 миллионов рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
Арест наложили по иску его бывшей жены Алии о разделе совместно нажитого имущества в России.
Его кадастровую стоимость оценивают в 435 миллионов рублей, рыночная может превышать 1,2 миллиарда. По делу назначили экспертизу, которая установит точную цену. Среди арестованного имущества:
  • квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же;
  • загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум парк" на Новорижском шоссе;
  • квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке в центре Москвы, на Сретенке.
Пресненский суд также рассматривает иск Галицкого к бывшей жене о взыскании алиментов. В браке у них родилось двое детей, которые имеют гражданство России и США. В марте супруги развелись, Верховный суд Калифорнии определил местом проживания детей с матерью. Они жили в Подмосковье, в конце мая отец забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.
Как рассказал РИА Новости адвокат Алии Рубен Маркарьян, Галицкая обратилась к компетентным органам США о похищении детей, но реакции от американских властей пока не последовало. В связи с этим она подала заявление в России.
По этому поводу Галицкую уже опросили в УВД ЦАО. Ей удалось узнать, где находятся ее дети, Алия встретилась с ними в Швейцарии, но не смогла забрать их домой в Россию, поскольку документы дочерей находятся у отца, уточнил ее адвокат.
Позиция Галицкого

Александр Галицкий в исковом заявлении к бывшей жене указал, что дети имеют "большую привязанность к отцу". Бывший топ-менеджер попросил суд разрешить им жить с ним, а также взыскать с Алии алименты на содержание общих детей.
При этом он уточнил, что хочет получать треть ее дохода ежемесячно, пока старшей дочери не исполнится 18 лет, после этого до совершеннолетия второй дочери — четверть.

Галицкий был членом совета директоров "Альфа-банка". По данным пресс-службы кредитной организации, весной он вышел из состава совета директоров вместе с недавно арестованным по делу о взятке IT-предпринимателем Сергеем Мацоцким.

Россия США Москва Альфа-банк Общество Александр Галицкий
 
 
