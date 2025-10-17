Суд арестовал имущество бывшего топ-менеджера "Альфа-банка" Галицкого

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал имущество бывшего члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого на 435 миллионов рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.

Арест наложили по иску его бывшей жены Алии о разделе совместно нажитого имущества в России.

Его кадастровую стоимость оценивают в 435 миллионов рублей, рыночная может превышать 1,2 миллиарда. По делу назначили экспертизу, которая установит точную цену. Среди арестованного имущества:

квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же;

квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же; загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум парк" на Новорижском шоссе;

загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум парк" на Новорижском шоссе; квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке в центре Москвы, на Сретенке.

Пресненский суд также рассматривает иск Галицкого к бывшей жене о взыскании алиментов. В браке у них родилось двое детей, которые имеют гражданство России и США. В марте супруги развелись, Верховный суд Калифорнии определил местом проживания детей с матерью. Они жили в Подмосковье, в конце мая отец забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.

Как рассказал РИА Новости адвокат Алии Рубен Маркарьян, Галицкая обратилась к компетентным органам США о похищении детей, но реакции от американских властей пока не последовало. В связи с этим она подала заявление в России.

По этому поводу Галицкую уже опросили в УВД ЦАО . Ей удалось узнать, где находятся ее дети, Алия встретилась с ними в Швейцарии, но не смогла забрать их домой в Россию, поскольку документы дочерей находятся у отца, уточнил ее адвокат.

Позиция Галицкого

Александр Галицкий в исковом заявлении к бывшей жене указал, что дети имеют "большую привязанность к отцу". Бывший топ-менеджер попросил суд разрешить им жить с ним, а также взыскать с Алии алименты на содержание общих детей.

При этом он уточнил, что хочет получать треть ее дохода ежемесячно, пока старшей дочери не исполнится 18 лет, после этого до совершеннолетия второй дочери — четверть.