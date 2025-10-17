https://ria.ru/20251017/gruziya-2048927893.html
В Грузии задержали еще 16 человек по делу о штурме дворца президента
ТБИЛИСИ, 17 окт - РИА Новости. МВД Грузии задержало еще 16 человек по делу о попытке штурма президентского дворца 4 октября, число задержанных достигло 62, заявил глава министерства Гека Геладзе.
"В рамках данного уголовного дела сегодня были задержаны еще 16 человек… в целом к этому времени задержаны 62 человека", - сказал Геладзе на брифинге.
По его словам, также уголовное дело в рамках расследования возбуждено в отношении двух фигурантов, находящихся за границей. Один из них - бывший глава управления планирования полицейского спецназа МВД Грузии
полковник полиции Ираклий Шаишмелашвили, уточнил Геладзе. По его словам, Шаишмелашвили обвиняется в насильственном изменении конституционного строя Грузии и призывах к свержению власти.
Четвертого октября митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили
, пробив металлические заграждения, спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против участников применили водомет.
Расследование ведется по статьям 317, 222, 225 и 187 УК Грузии. Речь идет о призывах к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти, блокировании или захвате объектов стратегического/особого значения, организации, руководстве или участии в групповом насилии или массовых беспорядках и причинении ущерба или уничтожении чужого имущества/повреждении объекта.