В Госдуме рассмотрят ратификацию договора о защите инвестиций с Китаем

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал Думе принять проект о ратификации соглашения РФ с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций 21 октября, решение комитета доступно в думской электронной базе.
"Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы на 21 октября 2025 года", - сказано в документе.
Проектом федерального закона предусматривается ратификация актуализированного соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанного в Москве 8 мая в целях активизации взаимного сотрудничества на основе равенства и взаимной выгоды, сказано в пояснительной записке.
Отмечается, что реализация соглашения позволит обеспечить долговременную стабильность и предсказуемость правовой среды, а также защиту прав и интересов российских и китайских инвесторов, и будет способствовать активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между РФ и КНР.