В Госдуме рассмотрят ратификацию договора о защите инвестиций с Китаем

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал Думе принять проект о ратификации соглашения РФ с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций 21 октября, решение комитета доступно в думской электронной базе.