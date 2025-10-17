Рейтинг@Mail.ru
16:49 17.10.2025
В Госдуме рассмотрят ратификацию договора о защите инвестиций с Китаем
экономика, россия, китай, госдума рф
Экономика, Россия, Китай, Госдума РФ
В Госдуме рассмотрят ратификацию договора о защите инвестиций с Китаем

Госдума 21 октября может рассмотреть проект о соглашения с КНР об инвестициях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал Думе принять проект о ратификации соглашения РФ с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций 21 октября, решение комитета доступно в думской электронной базе.
Проект в Госдуму 10 октября внесло правительство РФ.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В ГД рассмотрят ратификацию договора о сотрудничестве с Венесуэлой
Вчера, 08:48
"Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы на 21 октября 2025 года", - сказано в документе.
Проектом федерального закона предусматривается ратификация актуализированного соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанного в Москве 8 мая в целях активизации взаимного сотрудничества на основе равенства и взаимной выгоды, сказано в пояснительной записке.
Отмечается, что реализация соглашения позволит обеспечить долговременную стабильность и предсказуемость правовой среды, а также защиту прав и интересов российских и китайских инвесторов, и будет способствовать активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между РФ и КНР.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Госдуме рассказали об изменениях в сделках с недвижимостью в 2026 году
Вчера, 02:38
 
