Зеленского встретили в США как попрошайку, заявили в Госдуме

"Шоумен в Зеленском жил, живет и наверное останется жить. Зеленскому пора привыкать к тенденции, что везде, куда он будет прилетать просить деньги, его будут ждать в аэропорту тишина и пустота. Окружив себя своими же соратниками, с которыми летел в самолете, Зеленский представил будто бы его ждет яркая полномочная и самое главное - искренне любящая его делегация. А вот вопрос - кто эти люди - вряд ли кто-то задаст, тем более на Украине, а в США подобные новости даже не смотрят. Ну прилетел какой-то попрошайка опять деньги клянчить, что ж ему ради этого почетный караул выстраивать?" - сказал депутат.