Зеленского встретили в США как попрошайку, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.10.2025
15:30 17.10.2025
Зеленского встретили в США как попрошайку, заявили в Госдуме
Владимира Зеленского встретили в США как попрошайку, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
в мире
сша
украина
севастополь
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
госдума рф
сша
украина
севастополь
в мире, сша, украина, севастополь, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, госдума рф
В мире, США, Украина, Севастополь, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Госдума РФ
Зеленского встретили в США как попрошайку, заявили в Госдуме

Депутат Белик: Зеленский получил статус попрошайки в США

© AP Photo / Andrew Kravchenko Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Владимира Зеленского встретили в США как попрошайку, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видео прибытия в США на самолете. На кадрах видно, как Зеленский спускается по трапу, а затем здоровается с главой своего офиса Андреем Ермаком. Высших должностных лиц США на встрече не было.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
СМИ: визит главы офиса Зеленского в Вашингтон был катастрофой
19 июня, 21:28
"Зеленский получил статус попрошайки, по крайней мере в США так точно. Судя по тому, как его встречали в аэропорту, возможно, в Белом доме уже подготовлен соответствующий орден для пусть и торжественного, но закрытого вручения", - сказал Белик.
По его словам, большего оскорбления для Зеленского, который позиционирует себя как лидер Украины, сложно и представить.
"Шоумен в Зеленском жил, живет и наверное останется жить. Зеленскому пора привыкать к тенденции, что везде, куда он будет прилетать просить деньги, его будут ждать в аэропорту тишина и пустота. Окружив себя своими же соратниками, с которыми летел в самолете, Зеленский представил будто бы его ждет яркая полномочная и самое главное - искренне любящая его делегация. А вот вопрос - кто эти люди - вряд ли кто-то задаст, тем более на Украине, а в США подобные новости даже не смотрят. Ну прилетел какой-то попрошайка опять деньги клянчить, что ж ему ради этого почетный караул выстраивать?" - сказал депутат.
Зеленский в пятницу в 20.00 мск встретится с президентом США Дональдом Трампом, рассчитывая добиться передачи Киеву ракет Tomahawk, несмотря на предупреждения Москвы о том, что это станет шагом к новому уровню эскалации.
Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Зеленскому больше нет места в мировой политике, заявил российский сенатор
28 февраля, 22:21
 
В мире США Украина Севастополь Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Госдума РФ
 
 
