В Госдуме оценили характеристики американских ракет Tomahawk

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Тактико-технические характеристики американских дальнобойных ракет Tomahawk изучены, известны их достоинства и недостатки, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством. Трамп также добавил, что обсудил этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным.
"Поставки крылатых ракет Tomahawk не дадут никакого успеха ВСУ. Tomahawk давно известен, его тактико-технические характеристики, достоинства и недостатки хорошо изучаются в военных училищах и военных академиях России, а две неразорвавшиеся ракеты, переданные несколько лет назад сирийской стороной Минобороны России, тщательно препарированы военными учеными, командирами и инженерами", - сказал Ивлев.
По его словам, опыт войн на Ближнем Востоке свидетельствует, что советские ЗРК С-200, "Куб", "Бук", "Оса-АК" и российский Панцирь-С1 войск ПВО Сирии успешно сбивали Tomahawk десятками.
Владимир Зеленский в пятницу встретится с президентом США Дональдом Трампом в попытке выпросить у него дальнобойные ракеты Tomahawk, несмотря на предупреждения Москвы о том, что это будет шагом в сторону качественно нового уровня эскалации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.