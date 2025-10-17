https://ria.ru/20251017/gosduma-2048817581.html
В Госдуме рассмотрят проект о круглогодичном призыве на военную службу
В Госдуме рассмотрят проект о круглогодичном призыве на военную службу
Госдума может 21 октября рассмотреть во втором чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании
общество
андрей картаполов
андрей красов
госдума рф
общество, андрей картаполов, андрей красов, госдума рф
Общество, Андрей Картаполов, Андрей Красов, Госдума РФ
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума может 21 октября рассмотреть во втором чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента, следует из решения комитета Госдумы по обороне, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 22 июля. Его авторами выступили глава комитета Госдумы
по обороне Андрей Картаполов
и первый зампред комитета Андрей Красов
.
"Предложить Совету Государственной Думы принять следующие решения: включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы для рассмотрения во втором чтении 21 октября 2025 года", - сказано в документе.
Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.