В Госдуме рассмотрят проект о круглогодичном призыве на военную службу - РИА Новости, 17.10.2025
11:24 17.10.2025
В Госдуме рассмотрят проект о круглогодичном призыве на военную службу
Госдума может 21 октября рассмотреть во втором чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании РИА Новости, 17.10.2025
общество, андрей картаполов, андрей красов, госдума рф
Общество, Андрей Картаполов, Андрей Красов, Госдума РФ
В Госдуме рассмотрят проект о круглогодичном призыве на военную службу

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума может 21 октября рассмотреть во втором чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента, следует из решения комитета Госдумы по обороне, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 22 июля. Его авторами выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов.
"Предложить Совету Государственной Думы принять следующие решения: включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы для рассмотрения во втором чтении 21 октября 2025 года", - сказано в документе.
Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.
Зона паспортного контроля - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
МВД предупредило о фейке об ограничениях на выезд призывников
ОбществоАндрей КартаполовАндрей КрасовГосдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
