В Госдуме оценили планы нового наступления ВСУ - РИА Новости, 17.10.2025
10:20 17.10.2025
В Госдуме оценили планы нового наступления ВСУ
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что при оценке подготовки ВСУ к новому наступлению нужно исходить из РИА Новости, 17.10.2025
россия, украина, европа, госдума рф
Россия, Украина, Европа, Госдума РФ
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что при оценке подготовки ВСУ к новому наступлению нужно исходить из категорий философа Георга Гегеля о возможности и действительности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ВСУ намерены "перейти в наступление".
"Может ли папа Римский стать турецким султаном? Такой пример приводил студентам Гегель на лекциях при изучении философских категорий "возможность и действительность". И отвечал, что может, но для этого в действительности нет условий и возможностей. Так и киевский режим вкупе с вождями НАТО, уже не раз заявлявший о наступлении ВСУ, о выселении жителей Крыма, о распитии бандеровцами кофе на набережной Ялты, да все никак у них не получается", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, тактическая и стратегическая инициатива на фронте полностью принадлежит армии России, несмотря на военную помощь Украине в виде иностранных наемников и вооружения из стран Европы.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Киеве заявили, что для "наступления" нужно новое оружие и план
Россия Украина Европа Госдума РФ
 
 
