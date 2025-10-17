"Может ли папа Римский стать турецким султаном? Такой пример приводил студентам Гегель на лекциях при изучении философских категорий "возможность и действительность". И отвечал, что может, но для этого в действительности нет условий и возможностей. Так и киевский режим вкупе с вождями НАТО, уже не раз заявлявший о наступлении ВСУ, о выселении жителей Крыма, о распитии бандеровцами кофе на набережной Ялты, да все никак у них не получается", - сказал Ивлев РИА Новости.