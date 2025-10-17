https://ria.ru/20251017/gosduma-2048803719.html
В Госдуме оценили планы нового наступления ВСУ
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что при оценке подготовки ВСУ к новому наступлению нужно исходить из РИА Новости, 17.10.2025
В Госдуме ответили словами Гегеля на планы нового наступления ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что при оценке подготовки ВСУ к новому наступлению нужно исходить из категорий философа Георга Гегеля о возможности и действительности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ВСУ намерены "перейти в наступление".
"Может ли папа Римский стать турецким султаном? Такой пример приводил студентам Гегель на лекциях при изучении философских категорий "возможность и действительность". И отвечал, что может, но для этого в действительности нет условий и возможностей. Так и киевский режим вкупе с вождями НАТО, уже не раз заявлявший о наступлении ВСУ, о выселении жителей Крыма, о распитии бандеровцами кофе на набережной Ялты, да все никак у них не получается", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, тактическая и стратегическая инициатива на фронте полностью принадлежит армии России
, несмотря на военную помощь Украине
в виде иностранных наемников и вооружения из стран Европы
.