В ГД предложили урегулировать порядок лишения прав алиментщиков

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение директору ФССП РФ Дмитрию Аристову с предложением урегулировать порядок временного лишения специального права для должников по алиментам, чтобы исключить его произвольное применение судебными приставами, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Лишение специального права - это мера принудительного воздействия, применяемая судебными приставами-исполнителями для взыскания долга. Она заключается во временном ограничении должника в возможности пользоваться определенным правом. Наиболее распространенным является ограничение права управления транспортными средствами. Помимо этого, могут быть временно приостановлены права на охоту, владение оружием и другие специальные права.

Останина отметила, что в комитет поступают обращения от граждан, касающиеся вопроса произвольного порядка совершения исполнительного действия в виде установления временного ограничения на пользование должником специальным правом, предоставленным ему в соответствии с законодательством РФ

"Просим вас, уважаемый Дмитрий Васильевич, дать поручение проработать вопрос о целесообразности внесения изменений в действующее федеральное законодательство в части регламентации порядка применения судебным приставом-исполнителем временного ограничения на пользование должником специальным правом при неисполнении требования об уплате алиментов (наложения на должностное лицо такой обязанности), либо урегулирования данного вопроса в рамках подзаконных нормативных правовых актов", - сказано в документе.

В тексте обращения подчеркивается, что, согласно закону "Об исполнительном производстве", при неисполнении должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин, содержащихся в исполнительном документе, требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлением, требований неимущественного характера, связанных с воспитанием детей, а также требований о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом.

"Согласно представленным сведениям возглавляемого вами федерального органа исполнительной власти, судебный пристав-исполнитель самостоятельно определяет объем и последовательность совершаемых им исполнительных действий и применяемых мер принудительного исполнения, c учетом конкретных обстоятельств исполнительного производства", - сказано в документе.