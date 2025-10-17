Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ нанес удар по магазину в Горловке - РИА Новости, 17.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 17.10.2025
Дрон ВСУ нанес удар по магазину в Горловке
Дрон ВСУ нанес удар по магазину в Горловке - РИА Новости, 17.10.2025
Дрон ВСУ нанес удар по магазину в Горловке
Дрон украинских войск нанёс удар по магазину в Горловке в ДНР, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
происшествия
https://ria.ru/20251011/gorlovka-2047715724.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
Дрон ВСУ нанес удар по магазину в Горловке

Мэр Горловки Приходько: дрон ВСУ нанес удар по магазину в поселке Стальсбыт

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Дрон украинских войск нанёс удар по магазину в Горловке в ДНР, сообщает мэр города Иван Приходько.
"Дрон украинских террористов нанёс удар по магазину в посёлке Стальсбыт (Никитовский район)", - написал Приходько в своём Telegram-канале.
О последствиях атаки пока не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинский дрон атаковал автобус в Горловке в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
При атаке ВСУ на Горловку пострадали четыре мирных жителя
11 октября, 18:08
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
