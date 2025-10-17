https://ria.ru/20251017/gorlovka-2048941145.html
Дрон ВСУ нанес удар по магазину в Горловке
Дрон ВСУ нанес удар по магазину в Горловке
Дрон украинских войск нанёс удар по магазину в Горловке в ДНР, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.10.2025
Мэр Горловки Приходько: дрон ВСУ нанес удар по магазину в поселке Стальсбыт