Запад мечтает нанести стратегическое поражение России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 17.10.2025
10:05 17.10.2025
Запад мечтает нанести стратегическое поражение России, заявил Нарышкин
Запад не расстался с безумной мечтой нанести стратегическое поражение России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 17.10.2025
сергей нарышкин, россия, нато, снг, самарканд, в мире
Сергей Нарышкин, Россия, НАТО, СНГ, Самарканд, В мире
Сергей Нарышкин. Архивное фото
САМАРКАНД, 17 окт - РИА Новости. Запад не расстался с безумной мечтой нанести стратегическое поражение России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Установка целого ряда стран Запада, прежде всего европейского крыла НАТО, состоит в нанесении стратегического поражения России. Хотя надо сказать, что на протяжении последнего года эти крики и стоны о нанесении стратегического поражения России чуть-чуть поутихли. Но с этой безумной мечтой западники не расстались", - сказал Нарышкин журналистам по итогам совещания глав разведок стран СНГ в Самарканде.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Нарышкин рассказал о реакции России на поставки Tomahawk Украине
Сергей НарышкинРоссияНАТОСНГСамаркандВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала