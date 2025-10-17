https://ria.ru/20251017/glava-2048886116.html
Глава Крымского района Кубани обжаловал свой арест
Глава Крымского района Кубани обжаловал свой арест - РИА Новости, 17.10.2025
Глава Крымского района Кубани обжаловал свой арест
Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, обжаловал свой арест, апелляцию рассмотрят 21... РИА Новости, 17.10.2025
Глава Крымского района Кубани обжаловал свой арест
Глава Крымского района Краснодарского края Лесь обжаловал арест
СОЧИ, 17 окт - РИА Новости. Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, обжаловал свой арест, апелляцию рассмотрят 21 октября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района
под стражу до 29 ноября.
"Рассмотрение апелляции на 21 октября назначено", - сообщили в пресс-службе судов региона.
По версии следствия, обвиняемый, являясь главой Крымского района, в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по существенно ниже рыночной цене.
Лесь обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ
).
Кроме того, прокуратура подала в Геленджикский городской суд иск, связанный с приобретением земельных участков на неподтвержденные доходы, об обращении в доход государства имущества Леся, его родных и знакомых. Рассмотрение дела по существу назначено на 28 октября.