Глава Крымского района Кубани обжаловал свой арест
15:08 17.10.2025
Глава Крымского района Кубани обжаловал свой арест
Глава Крымского района Кубани обжаловал свой арест - РИА Новости, 17.10.2025
Глава Крымского района Кубани обжаловал свой арест
Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, обжаловал свой арест, апелляцию рассмотрят 21... РИА Новости, 17.10.2025
происшествия
крымский район
краснодарский край
россия
крымский район
краснодарский край
россия
происшествия, крымский район, краснодарский край, россия
Происшествия, Крымский район, Краснодарский край, Россия
Глава Крымского района Кубани обжаловал свой арест

Глава Крымского района Краснодарского края Лесь обжаловал арест

© Фото : пресс-служба администрации Крымского районаСергей Лесь
Сергей Лесь - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : пресс-служба администрации Крымского района
Сергей Лесь. Архивное фото
СОЧИ, 17 окт - РИА Новости. Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, обжаловал свой арест, апелляцию рассмотрят 21 октября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу до 29 ноября.
"Рассмотрение апелляции на 21 октября назначено", - сообщили в пресс-службе судов региона.
По версии следствия, обвиняемый, являясь главой Крымского района, в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по существенно ниже рыночной цене.
Лесь обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ).
Кроме того, прокуратура подала в Геленджикский городской суд иск, связанный с приобретением земельных участков на неподтвержденные доходы, об обращении в доход государства имущества Леся, его родных и знакомых. Рассмотрение дела по существу назначено на 28 октября.
