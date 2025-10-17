"Газпром" зафиксировал новый рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Газпром" 16 октября зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", сообщила компания.

Это четвертый рекорд с момента выхода поставок по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года.

Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. Суточные поставки по "Силе Сибири" выведены на максимальный контрактный уровень с 1 декабря прошлого года.