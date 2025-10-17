Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" зафиксировал новый рекорд суточных поставок по "Силе Сибири" - РИА Новости, 17.10.2025
16:31 17.10.2025
"Газпром" зафиксировал новый рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"
"Газпром" зафиксировал новый рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"
"Газпром" 16 октября зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", сообщила компания. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T16:31:00+03:00
2025-10-17T16:31:00+03:00
"Газпром" зафиксировал новый рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

"Газпром" 16 октября побил рекорд суточных поставок газа в КНР по "Силе Сибири"

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Газпром" 16 октября зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", сообщила компания.
"16 октября "Газпром" зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Это четвертый рекорд с момента выхода поставок по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года.
Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. Суточные поставки по "Силе Сибири" выведены на максимальный контрактный уровень с 1 декабря прошлого года.
"Газпром" и китайская корпорация CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по газопроводу с 38 до 44 миллиардов кубометров в год.
