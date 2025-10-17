Рейтинг@Mail.ru
Резерв газа в российских ПХГ достиг нового рекорда - РИА Новости, 17.10.2025
16:23 17.10.2025
Резерв газа в российских ПХГ достиг нового рекорда
экономика
россия
белоруссия
армения
газпром
природный газ
россия
белоруссия
армения
экономика, россия, белоруссия, армения, газпром, природный газ
Экономика, Россия, Белоруссия, Армения, Газпром, Природный газ
Резерв газа в российских ПХГ достиг нового рекорда

Оперативный резерв газа в ПХГ в России достиг рекордного уровня 73,17 млрд кубов

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабочий у подземного хранилища газа
Рабочий у подземного хранилища газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Рабочий у подземного хранилища газа. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Оперативный резерв в подземных хранилищах газа (ПХГ) России к началу сезона его отбора достиг нового рекорда для газовой отрасли, составив 73,17 миллиарда кубометров, сообщил "Газпром".
"К началу сезона отбора оперативный резерв газа в хранилищах (ПХГ) доведен до 73,170 миллиарда кубометров - это новый абсолютный рекорд в истории газовой отрасли. Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ обеспечена на достигнутом ранее рекордном уровне - 858,8 миллиона кубометров", - говорится в сообщении компании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Это нечестно и больно: Путин неожиданно взял Запад на запрещенный прием
Вчера, 08:00
Уточняется, что с учетом ПХГ "Газпрома" в Белоруссии и Армении оперативный резерв газа составит 74,417 миллиарда кубометров, производительность – 898,8 миллиона кубометров в сутки.
Достаточные запасы газа в подземных хранилищах играют важную роль в прохождении периода пиковых зимних нагрузок, а "Газпром" последовательно развивает мощности хранения: в текущем году он закончил строительство еще одного подземного резервуара на Калининградском ПХГ, уточняет концерн.
Электро- и теплогенерирующие предприятия группы "Газпром" подготовлены к холодам, отмечается также в сообщении. В полном объеме проведены планово-предупредительные ремонтные работы и испытания оборудования, запасы резервного топлива для объектов генерации сформированы выше нормативных значений, добавляется там.
Уточняется, что информацию о готовности к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2025 – начале 2026 года и мерах, необходимых для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период, рассмотрело в пятницу правление "Газпрома".
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Немцам назвали виновника экономических бед. И это не Россия
6 октября, 08:00
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияАрменияГазпромПриродный газ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
