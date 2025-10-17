Резерв газа в российских ПХГ достиг нового рекорда

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Оперативный резерв в подземных хранилищах газа (ПХГ) России к началу сезона его отбора достиг нового рекорда для газовой отрасли, составив 73,17 миллиарда кубометров, сообщил "Газпром".

"К началу сезона отбора оперативный резерв газа в хранилищах (ПХГ) доведен до 73,170 миллиарда кубометров - это новый абсолютный рекорд в истории газовой отрасли. Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ обеспечена на достигнутом ранее рекордном уровне - 858,8 миллиона кубометров", - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что с учетом ПХГ " Газпрома " в Белоруссии Армении оперативный резерв газа составит 74,417 миллиарда кубометров, производительность – 898,8 миллиона кубометров в сутки.

Достаточные запасы газа в подземных хранилищах играют важную роль в прохождении периода пиковых зимних нагрузок, а "Газпром" последовательно развивает мощности хранения: в текущем году он закончил строительство еще одного подземного резервуара на Калининградском ПХГ, уточняет концерн.

Электро- и теплогенерирующие предприятия группы "Газпром" подготовлены к холодам, отмечается также в сообщении. В полном объеме проведены планово-предупредительные ремонтные работы и испытания оборудования, запасы резервного топлива для объектов генерации сформированы выше нормативных значений, добавляется там.