Новосибирский мастер поместил в игольное ушко котенка по имени Гав

НОВОСИБИРСК, 17 окт — РИА Новости. Новосибирский мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин представил новую работу — он поместил героев известного мультфильма "Котенок по имени Гав" в игольное ушко.

"Мне удалось сделать новую работу: котенок Гав и песик Шарик в ушке золотой иголки. Высота фигурок — около одного миллиметра, бабочка — 0,4 миллиметра", — написал мастер в Telegram-канале

Анискин рассказал, что для начала изучил мультфильм, сделал множество стоп-кадров с различными положениями героев, затем вылепил фигурки из пластилина, а затем уже выполнял их в игольном ушке. Для этого мастер использовал минерал азурит.

Работа, по его словам, заняла неделю, но трудиться приходилось по 10-12 часов в день.

"Готовлюсь к выставке в Новосибирском краеведческом музее, которая запланирована на февраль-апрель 2026 года. Делаю новые работы", — пояснил мастер.