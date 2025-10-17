https://ria.ru/20251017/gav-2048781401.html
Новосибирский мастер поместил в игольное ушко котенка по имени Гав
Новосибирский мастер поместил в игольное ушко котенка по имени Гав - РИА Новости, 17.10.2025
Новосибирский мастер поместил в игольное ушко котенка по имени Гав
Новосибирский мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин представил новую работу — он поместил героев известного мультфильма "Котенок по имени Гав" в игольное... РИА Новости, 17.10.2025
россия
НОВОСИБИРСК, 17 окт — РИА Новости. Новосибирский мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин представил новую работу — он поместил героев известного мультфильма "Котенок по имени Гав" в игольное ушко.
"Мне удалось сделать новую работу: котенок Гав и песик Шарик в ушке золотой иголки. Высота фигурок — около одного миллиметра, бабочка — 0,4 миллиметра", — написал мастер в Telegram-канале
.
Анискин рассказал, что для начала изучил мультфильм, сделал множество стоп-кадров с различными положениями героев, затем вылепил фигурки из пластилина, а затем уже выполнял их в игольном ушке. Для этого мастер использовал минерал азурит.
Работа, по его словам, заняла неделю, но трудиться приходилось по 10-12 часов в день.
"Готовлюсь к выставке в Новосибирском краеведческом музее, которая запланирована на февраль-апрель 2026 года. Делаю новые работы", — пояснил мастер.
Владимир Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. Среди его работ — подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. Кроме того, он создал на срезе макового зернышка две самые маленькие в России
книги размером 70 на 90 микрометров.