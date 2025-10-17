Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье задержали пособника международной террористической организации
08:45 17.10.2025 (обновлено: 10:49 17.10.2025)
В Забайкалье задержали пособника международной террористической организации
Пособника международной террористической организации, действующей на территории Сирии, задержали в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в УФСБ региона.
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Пособника международной террористической организации, действующей на территории Сирии, задержали в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в УФСБ региона.
"УФСБ России по Забайкальскому краю за финансирование терроризма задержан пособник международной террористической организации, запрещенной в России, действующей на территории Сирии... Мужчина, разделяя террористическую идеологию и следуя инструкциям, полученным через Telegram-мессенджер от функционеров запрещенной на территории России организации, осуществил денежные переводы на счета боевиков для приобретения вооружения, транспортных средств, амуниции, а также для пропаганды терроризма", - сообщили в УФСБ.
Отмечается, что по месту проживания задержанного изъяты средства связи, платежные инструменты и другие докматериалы, подтверждающие его противоправную деятельность.
"Следственным отделом территориального органа безопасности возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России", - отметили в УФСБ.
Фигуранту может грозить пожизненное лишение свободы.
Как уточнил РИА Новости информированный источник, задержанный - мигрант из ближнего зарубежья.
СирияБезопасностьЗабайкальский крайРоссия
 
 
