В Забайкалье задержали пособника международной террористической организации
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Пособника международной террористической организации, действующей на территории Сирии, задержали в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в УФСБ региона.
"УФСБ России
по Забайкальскому краю
за финансирование терроризма задержан пособник международной террористической организации, запрещенной в России, действующей на территории Сирии
... Мужчина, разделяя террористическую идеологию и следуя инструкциям, полученным через Telegram-мессенджер от функционеров запрещенной на территории России организации, осуществил денежные переводы на счета боевиков для приобретения вооружения, транспортных средств, амуниции, а также для пропаганды терроризма", - сообщили в УФСБ.
Отмечается, что по месту проживания задержанного изъяты средства связи, платежные инструменты и другие докматериалы, подтверждающие его противоправную деятельность.
"Следственным отделом территориального органа безопасности возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России", - отметили в УФСБ.
Фигуранту может грозить пожизненное лишение свободы.
Как уточнил РИА Новости информированный источник, задержанный - мигрант из ближнего зарубежья.