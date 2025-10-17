В Забайкалье задержали пособника международной террористической организации

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Пособника международной террористической организации, действующей на территории Сирии, задержали в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в УФСБ региона.

"УФСБ России по Забайкальскому краю за финансирование терроризма задержан пособник международной террористической организации, запрещенной в России, действующей на территории Сирии ... Мужчина, разделяя террористическую идеологию и следуя инструкциям, полученным через Telegram-мессенджер от функционеров запрещенной на территории России организации, осуществил денежные переводы на счета боевиков для приобретения вооружения, транспортных средств, амуниции, а также для пропаганды терроризма", - сообщили в УФСБ.

Отмечается, что по месту проживания задержанного изъяты средства связи, платежные инструменты и другие докматериалы, подтверждающие его противоправную деятельность.

"Следственным отделом территориального органа безопасности возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России", - отметили в УФСБ.

Фигуранту может грозить пожизненное лишение свободы.