ФРГ призвала Венгрию исполнить решение МУС, когда Путин приедет на саммит

БЕРЛИН, 17 окт — РИА Новости. Венгрия пока еще должна следовать обязательствам, взятым на себя в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда, считает официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Йозеф Хинтерзеер, несмотря на то, что в Будапеште уже заявили о готовности создать условия для саммита Россия — США и обеспечить возможность для президента России Владимира Путина беспрепятственно прибыть и уехать.

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине . По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.

"В принципе, Венгрия является государством — участником Римского статута Международного уголовного суда , но она объявила о своем выходе в апреле 2025 года. Однако это вступит в силу только через год, то есть через год после официального объявления. <...> Таким образом, принципиально это пока оставляет за Венгрией обязательство следовать тому, что она взяла на себя в соответствии с Римским статутом. В случае если лицо, разыскиваемое МУС, отправляется в государство, которое является участником Римского, статута с целью, например, ведения мирных переговоров, нет четкого регулирования", — заявил Хинтерзеер.

При этом он отметил, что если речь идет о мирных переговорах, то статья 97 Римского статута предусматривает, что такие правовые вопросы должны быть представлены МУС заблаговременно. Так что Венгрии пришлось бы обращаться в МУС по этому вопросу. "Это важно, поскольку не позволяет государствам-участникам в одностороннем порядке приступить к толкованию Римского статута", — добавил Хинтерзеер.

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер, в свою очередь, заявил, что кабмин ФРГ "принял к сведению" объявление о встрече лидеров России и США в Будапеште.

"Конечно, мы поддерживаем усилия — в частности, усилия президента США Трампа — продвинуться в мирном процессе. Мы поддерживаем это, но весьма скептически настроены относительно того, как Владимир Путин поведет себя в этом вопросе", — заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер.

Ранее парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда (МУС). Орбан объяснил это тем, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.

В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на "арест" президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой . МУС вменяет российской стороне в частности якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.