СМИ: в ФРГ хотят изъять 720 миллионов евро из замороженных активов России
00:18 17.10.2025 (обновлено: 06:08 17.10.2025)
СМИ: в ФРГ хотят изъять 720 миллионов евро из замороженных активов России
Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне намерен изъять в пользу ФРГ около 720 миллионов евро из замороженных активов попавшего в 2022 году под европейские... РИА Новости, 17.10.2025
в мире
германия
франкфурт-на-майне
гессен
в мире, германия, франкфурт-на-майне, гессен
В мире, Германия, Франкфурт-на-Майне, Гессен
СМИ: в ФРГ хотят изъять 720 миллионов евро из замороженных активов России

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне намерен изъять в пользу ФРГ около 720 миллионов евро из замороженных активов попавшего в 2022 году под европейские санкции российского банка, сообщает агентство DPA со ссылкой на судебные власти федеральной немецкой земли Гессен.
"В рамках принятого решения средства будут конфискованы в пользу государственной казны. Для этого по запросу федеральной прокуратуры было открыто специальное производство", — говорится в сообщении.
Название российского банка не приводится, однако сообщается, что в июне 2022 года он попал в санкционный список Европейского союза против России. Все средства банка в европейских финансовых и кредитных учреждениях были заморожены. Однако вскоре после этого "неизвестные ответственные лица банка" якобы попытались вывести средства, отмечает агентство. Тем не менее, соответствующая операция была отклонена. В итоге в Германии было открыто дело по подозрению в попытке нарушения запрета распоряжаться замороженными средствами.
Как сообщает DPA, дата судебного разбирательства еще не определена.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В ЕК рассказали о плане по замороженным российским активам
