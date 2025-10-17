Международный ИТ-форум "Свой код" открылся в Смоленске

Международный ИТ-форум "Свой код" на площадке дворца спорта "Юбилейный" в Смоленске

Международный ИТ-форум "Свой код" на площадке дворца спорта "Юбилейный" в Смоленске

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Международный ИТ-форум "Свой код" открылся в четверг на площадке дворца спорта "Юбилейный" в Смоленске, сообщил губернатор области Василий Анохин.

Он проходит при поддержке Минцифры России и АНО "Лаборатория цифровой трансформации".

Анохин отметил, что в этом году поступило более 1,5 тысячи заявок. На форум приехали 500 участников, прошедших конкурсный отбор. Расширилась география события — 57 регионов России, а также Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Камерун и Египет.

Программа включает соревнования по робототехнике, киберучения на специальном киберполигоне, чемпионат по алгоритмическому программированию, хакатон по созданию цифровых решений для городской среды Smolathon и многое другое.

"Для ребят это отличная возможность показать свои способности, найти единомышленников и добиться еще больших успехов в развитии профессиональных компетенций", — написал губернатор в своем официальном телеграм-канале.

Он добавил, что областное правительство постоянно работает над тем, чтобы создавать условия для развития молодежи. "Свой код" — часть этой деятельности.

"В этом году форум стал победителем национальной премии "Хакатоны России" в номинации "Лучшая экосистема соревнований". Это очередное доказательство высокого уровня наших интеллектуальных состязаний", — подчеркнул Анохин.