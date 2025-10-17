https://ria.ru/20251017/forum-2048793283.html
Международный ИТ-форум "Свой код" открылся в Смоленске
Международный ИТ-форум "Свой код" открылся в Смоленске - РИА Новости, 17.10.2025
Международный ИТ-форум "Свой код" открылся в Смоленске
Международный ИТ-форум "Свой код" открылся в четверг на площадке дворца спорта "Юбилейный" в Смоленске, сообщил губернатор области Василий Анохин. РИА Новости, 17.10.2025
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Международный ИТ-форум "Свой код" открылся в четверг на площадке дворца спорта "Юбилейный" в Смоленске, сообщил губернатор области Василий Анохин.
Он проходит при поддержке Минцифры России и АНО "Лаборатория цифровой трансформации".
Анохин отметил, что в этом году поступило более 1,5 тысячи заявок. На форум приехали 500 участников, прошедших конкурсный отбор. Расширилась география события — 57 регионов России, а также Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Камерун и Египет.
Программа включает соревнования по робототехнике, киберучения на специальном киберполигоне, чемпионат по алгоритмическому программированию, хакатон по созданию цифровых решений для городской среды Smolathon и многое другое.
"Для ребят это отличная возможность показать свои способности, найти единомышленников и добиться еще больших успехов в развитии профессиональных компетенций", — написал губернатор в своем официальном телеграм-канале.
Он добавил, что областное правительство постоянно работает над тем, чтобы создавать условия для развития молодежи. "Свой код" — часть этой деятельности.
"В этом году форум стал победителем национальной премии "Хакатоны России" в номинации "Лучшая экосистема соревнований". Это очередное доказательство высокого уровня наших интеллектуальных состязаний", — подчеркнул Анохин.
В заключение глава региона пожелал участникам успехов, реализации идей и их практического применения.