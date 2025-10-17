Рейтинг@Mail.ru
Международный ИТ-форум "Свой код" открылся в Смоленске - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
09:52 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/forum-2048793283.html
Международный ИТ-форум "Свой код" открылся в Смоленске
Международный ИТ-форум "Свой код" открылся в Смоленске - РИА Новости, 17.10.2025
Международный ИТ-форум "Свой код" открылся в Смоленске
Международный ИТ-форум "Свой код" открылся в четверг на площадке дворца спорта "Юбилейный" в Смоленске, сообщил губернатор области Василий Анохин. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T09:52:00+03:00
2025-10-17T09:52:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленск
форум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048791845_78:122:1280:798_1920x0_80_0_0_1652b9e39ec919e8530e713a6e2b9c52.jpg
https://ria.ru/20251015/anokhin-2048457358.html
смоленск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048791845_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_6da322ebe102bcc8a420f3300b1d68f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий анохин, смоленск, форум
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленск, Форум
Международный ИТ-форум "Свой код" открылся в Смоленске

В смоленском дворце спорта "Юбилейный" прошло открытие форума "Свой код"

© Фото : Василий Анохин/TelegramМеждународный ИТ-форум "Свой код" на площадке дворца спорта "Юбилейный" в Смоленске
Международный ИТ-форум Свой код на площадке дворца спорта Юбилейный в Смоленске - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Международный ИТ-форум "Свой код" на площадке дворца спорта "Юбилейный" в Смоленске
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Международный ИТ-форум "Свой код" открылся в четверг на площадке дворца спорта "Юбилейный" в Смоленске, сообщил губернатор области Василий Анохин.
Он проходит при поддержке Минцифры России и АНО "Лаборатория цифровой трансформации".
Анохин отметил, что в этом году поступило более 1,5 тысячи заявок. На форум приехали 500 участников, прошедших конкурсный отбор. Расширилась география события — 57 регионов России, а также Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Камерун и Египет.
Программа включает соревнования по робототехнике, киберучения на специальном киберполигоне, чемпионат по алгоритмическому программированию, хакатон по созданию цифровых решений для городской среды Smolathon и многое другое.
"Для ребят это отличная возможность показать свои способности, найти единомышленников и добиться еще больших успехов в развитии профессиональных компетенций", — написал губернатор в своем официальном телеграм-канале.
Он добавил, что областное правительство постоянно работает над тем, чтобы создавать условия для развития молодежи. "Свой код" — часть этой деятельности.
"В этом году форум стал победителем национальной премии "Хакатоны России" в номинации "Лучшая экосистема соревнований". Это очередное доказательство высокого уровня наших интеллектуальных состязаний", — подчеркнул Анохин.
В заключение глава региона пожелал участникам успехов, реализации идей и их практического применения.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Анохин: На Смоленщине действуют более 100 инвестпроектов на 100 млрд рублей
15 октября, 18:20
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленскФорум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала