Большой театр окрасился в зеленые тона в честь юбилея RT - РИА Новости, 17.10.2025
19:11 17.10.2025 (обновлено: 19:18 17.10.2025)
Большой театр окрасился в зеленые тона в честь юбилея RT
Большой театр окрасился в зеленые тона в честь юбилея RT
Фасад Большого театра окрасился в зеленые тона в честь 20-летия RT, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.10.2025
маргарита симоньян
большой театр
2025
Фасад Большого театра, окрашенный в зеленые тона в честь 20-летия RT
Фасад Большого театра окрасился в зеленые тона в честь 20-летия RT, передает корреспондент РИА Новости.
лондон, дели, латинская америка, маргарита симоньян, большой театр
Лондон, Дели, Латинская Америка, Маргарита Симоньян, Большой театр
Большой театр окрасился в зеленые тона в честь юбилея RT

Фасад Большого театра окрасили в зеленый цвет в честь 20-летия телеканала RT

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Фасад Большого театра окрасился в зеленые тона в честь 20-летия RT, передает корреспондент РИА Новости.
Фасад Большого театра полностью окрашен в зеленый цвет - на фронтоне проецируется логотип RT. Верхние этажи театра украшены большим числом "20". Бегущая строка на фасаде сообщает прохожим, что телеканал уже 20 лет в эфире на русском и английском языках.
Симоньян рассказала об успехах RT по всему миру
Вчера, 18:15
Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает 8 каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.
Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 был поставлен рекорд - 1 миллиард видеопросмотров за месяц.
Путин приехал на празднование 20-летия RT
Вчера, 18:43
 
