Расходы Европы на энергетику слишком велики, заявили в МВФ
Расходы Европы на энергетику слишком велики, заявили в МВФ
Расходы Европы на энергетику в настоящее время слишком велики и требует от властей Евросоюза обеспечить снижение издержек и волатильности на энергетическом... РИА Новости, 17.10.2025
Расходы Европы на энергетику слишком велики, заявили в МВФ
МВФ призвал власти ЕС обеспечить рынок более дешёвыми энергоносителями