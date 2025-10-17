Расходы Европы на энергетику слишком велики, заявили в МВФ

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Расходы Европы на энергетику в настоящее время слишком велики и требует от властей Евросоюза обеспечить снижение издержек и волатильности на энергетическом рынке, заявил в пятницу директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.