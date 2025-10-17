Рейтинг@Mail.ru
Расходы Европы на энергетику слишком велики, заявили в МВФ - РИА Новости, 17.10.2025
Расходы Европы на энергетику слишком велики, заявили в МВФ
экономика
европа
мвф
всемирный банк
евросоюз
экономика, европа, мвф, всемирный банк, евросоюз
Экономика, Европа, МВФ, Всемирный банк, Евросоюз
Расходы Европы на энергетику слишком велики, заявили в МВФ

МВФ призвал власти ЕС обеспечить рынок более дешёвыми энергоносителями

© Fotolia / nitoФлаг и деньги Евросоюза
Флаг и деньги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Fotolia / nito
Флаг и деньги Евросоюза. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Расходы Европы на энергетику в настоящее время слишком велики и требует от властей Евросоюза обеспечить снижение издержек и волатильности на энергетическом рынке, заявил в пятницу директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.
"Расходы на энергетику являются слишком высокими. Энергетика слишком волатильная", - сообщил он журналистам на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Каммер подчеркнул, что МВФ призывает власти ЕС обеспечить рынок более дешевыми энергоносителями и добиться снижения волатильности.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Куда уходят наши деньги?" Возмущению европейцев нет предела
