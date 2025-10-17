В МВФ оценили последствия роста военных расходов Европы

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Растущие военные расходы Европы в ближайшее время слабо скажутся на внутреннем росте экономики, в том числе из-за закупок импортных вооружений, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).

"Если расходы на оборону приведут к фискальному стимулированию, это может способствовать экономическому росту, однако эффекты в краткосрочной перспективе будут скромными, поскольку расходы будут растянуты на длительный период времени, перейдут в импорт, а в странах с ограниченными фискальными возможностями потенциально задержат инвестиции, стимулирующие рост", - говорится в опубликованном докладе организации.