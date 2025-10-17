https://ria.ru/20251017/evropa-2048938177.html
В МВФ оценили последствия роста военных расходов Европы
В МВФ оценили последствия роста военных расходов Европы
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Растущие военные расходы Европы в ближайшее время слабо скажутся на внутреннем росте экономики, в том числе из-за закупок импортных вооружений, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Если расходы на оборону приведут к фискальному стимулированию, это может способствовать экономическому росту, однако эффекты в краткосрочной перспективе будут скромными, поскольку расходы будут растянуты на длительный период времени, перейдут в импорт, а в странах с ограниченными фискальными возможностями потенциально задержат инвестиции, стимулирующие рост", - говорится в опубликованном докладе организации.
В фонде подчеркнули, что дальнейший "дрейф" европейской политики ослабит шансы региона на ускорение роста и значительно усугубит бюджетные проблемы. Там также отметили, что рост расходов, вызванный оборонными расходами, затратами на энергетическую безопасность, а также пенсионным обеспечением и здравоохранением, удвоится в следующие 20 лет, создав значительную нагрузку на государственные финансы Европы
